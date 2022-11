DFB-Team, News und Gerüchte: Baut Bundestrainer Hansi Flick seine Startelf um?

Bundestrainer Hansi Flick könnte seine Startelf im vorentscheidenden Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gegen Spanien umbauen. Die Rolle von Joshua Kimmich sorgt weiter für Wirbel - und ein Ex-Nationalspieler lässt kein gutes Haar an der DFB-Abwehr. Aktuelle News und Gerüchte zur Nationalmannschaft.

DFB, News: Karlheinz Förster spricht deutscher Abwehr "Top-Format" ab

Der ehemalige Weltklasse-Vorstopper Karlheinz Förster hat der Defensive der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar "Top-Format" abgesprochen. "Dieses Qualitätsproblem ist nicht neu und lässt sich auch nicht wegdiskutieren", sagte Förster im Interview mit Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten.

Förster sieht "ein Problem auf den Außenverteidigerpositionen". Da sei man "auf internationaler Ebene im besten Fall durchschnittlich besetzt". Kritik übte der Europameister von 1980 nach dem WM-Fehlstart gegen Japan (1:2) besonders an Rechtsverteidiger Niklas Süle: "Beim ersten Tor war er viel zu passiv im Strafraum, beim zweiten Tor muss er nur einen Schritt nach vorne machen, dann steht der Gegner im Abseits. Deshalb glaube ich, dass die Grundaufstellung einfach falsch war."

Im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien am Sonntag (20.00 Uhr MEZ) erhofft sich Förster von Bundestrainer Hansi Flick ein anderes System. "Ich würde auf eine Dreierkette umstellen. Mit Matthias Ginter, Süle, Antonio Rüdiger hätten wir eine gute Achse", sagte der zweimalige Vize-Weltmeister, der Mats Hummels zur WM mitgenommen hätte: "Mats ist zwar nicht der Schnellste, aber er hat ein gutes Stellungsspiel, ein starkes Zweikampfverhalten und große Erfahrung. Er würde schon Ruhe reinbringen."

DFB, News: Hansi Flick riskiert Geldstrafe der FIFA

Hansi Flick ist am Tag vor dem WM-"Endspiel" gegen Spanien für mehrere Stunden von seiner Mannschaft getrennt. Der Bundestrainer soll am Samstag alleine an der obligatorischen Medienrunde (14.15 Uhr MEZ) im Haupt-Pressezentrum in Doha teilnehmen. Dafür muss Flick eine gute Stunde vom Teamquartier im Norden Katars bis in die Hauptstadt fahren. Hier gibt es weitere Infos.

DFB, News: Philipp Lahm rät Flick von Kimmich-Experiment ab

Philipp Lahm rät Bundestrainer Hansi Flick von einem Experiment mit Rechtsverteidiger Joshua Kimmich im WM-"Endspiel" gegen Spanien ab. Die von anderen Experten diskutierte Frage, "ob man Kimmich aus dem Zentrum rausnimmt und auf die rechte Seite stellt, stellt sich für mich nicht", schrieb der Lahm in seiner Kolumne für das RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Die Sechs sei für Kimmich die "beste Position, da kann er der Mannschaft am meisten geben", betonte der Weltmeisterkapitän von 2014. Lahm würde die Defensivprobleme mit drei anderen Personalien angehen. Seine Idee: Christian Günter links und Matthias Ginter rechts, "dazu ein kompaktes Mittelfeld" mit Ilkay Gündogan, Kimmich und Leon Goretzka.

Außerdem müssten "die erfahrenen Spieler jetzt Verantwortung übernehmen. Unter Druck entstehen bekanntlich Diamanten. Nun wäre ein guter Zeitpunkt, zum Diamanten zu werden", schrieb Lahm.

Der 39-Jährige sieht die DFB-Auswahl vor einer Herkulesaufgabe: "Wir müssen Spanien schlagen - es gibt wahrlich leichtere Aufgaben im Weltfußball." Der deutsche Gegner besteche durch "Spielfreude, hohe Spielintelligenz, Passgenauigkeit und viele technisch herausragende Akteure".

DFB, Gerücht: Thilo Kehrer gegen Spanien in der Startelf erwartet

Bundestrainer Hansi Flick wird trotz der schmerzhaften WM-Auftaktniederlage gegen Japan (1:2) seine Startelf für das "Endspiel" gegen Spanien voraussichtlich nicht wild durcheinanderwürfeln. Es wird aber erwartet, dass nach dem missglückten Auftritt von Niklas Süle als Rechtsverteidiger Thilo Kehrer am Sonntag im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor beginnt.

Süle könnte für den formschwachen Nico Schlotterbeck in die Innenverteidigung an die Seite von Abwehrchef Antonio Rüdiger rücken. Ob Flick mehr Änderungen vornimmt, ist fraglich. Gegen Japan hatte die DFB-Auswahl das Geschehen rund 70 Minuten im Griff, erst nach den ersten Wechseln kippte die Begegnung.

Möglich wäre ein Dreier-Mittelfeld mit Leon Goretzka als Ergänzung zu Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan. In der Offensive sind Jonas Hofmann und Niclas Füllkrug erste Alternativen.

