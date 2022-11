Belgien vs. Kanada, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im letzten Gruppenspiel des Tages kommt es bei der WM 2022 zum Aufeinandertreffen von Belgien und Kanada. Ihr wisst noch nicht, wo Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Wir klären Euch hier über die verschiedenen Möglichkeiten auf.

Nach dem dritten Platz bei der WM 2018 sind die Erwartungen bei Belgiens Nationalteam auch in diesem Jahr hoch, schließlich hat das Land weiterhin einen der bestbesetzten Kader Europas. Mit Kanada wartet im ersten Spiel ein vermeintlich leichter Widersacher, erst einmal waren die Nordamerikaner überhaupt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft vertreten. In 1986 flog das Team nach drei Niederlagen aus der Gruppenphase.

Die Rollen sind also klar verteilt - wie das Spiel dann am Ende ausgeht, erfahren wir ab 20 Uhr. Dann geht es im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan nämlich los.

Ihr möchtet live dabei sein? Wir klären Euch über die verschiedenen Übertragungswege des Spiels Belgen gegen Kanada im TV, Livestream und Liveticker auf.

Belgien vs. Kanada, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Zwei Sender zeichnen für die Übertragung des WM-Mittwochs verantwortlich, nämlich die ARD und MagentaTV. Während erstere Option wie gewohnt kostenfrei ist, wird für letztere eine Gebühr fällig.

Von morgens bis abends berichtet die ARD heute aus Katar. Das vierte und letzte Duell des Tages, also das zwischen Belgien und Kanada, beginnt um 20 Uhr. Kurz vorher gibt's beim öffentlich-rechtlichen Sender noch die Vorberichte. Auf sportschau.de gibt es den kostenlosen Livestream der Partie, Kommentator ist Florian Naß.

Egal um welches Spiel der Weltmeisterschaft es sich handelt - MagentaTV hat es im Programm. Ab 19.15 Uhr könnt Ihr Euch Infos zu Belgien und Kanada abholen, ab 19.50 Uhr wird Marco Hagemann live kommentieren. Auch könnt Ihr zum Livestream via App oder Browser greifen.

© getty Kevin De Bruyne und Belgien treffen zum Auftakt der WM auf Kanada.

Belgien vs. Kanada, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream - Diese Gruppenspiele zeigt MagentaTV exklusiv

Datum Uhrzeit Begegnung 22. November 11 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien 24. November 13 Uhr Kamerun - Schweiz 26. November 11 Uhr Tunesien - Australien 28. November 11 Uhr Kamerun -Serbien 29. November 16 Uhr Niederlande - Katar oder Ecuador - Senegal* 29. November 20 Uhr Iran - USA oder Wales - England* 30. November 16 Uhr Tunesien - Frankreich oder Australien - Dänemark* 30. November 20 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko oder Polen - Argentinien* 1. Dezember 16 Uhr Kanada - Marokko oder Kroatien - Belgien* 1. Dezember 20 Uhr Japan - Spanien 2. Dezember 16 Uhr Südkorea - Portugal oder Ghana - Uruguay* 2. Dezember 20 Uhr Kamerun - Brasilien oder Schweiz - Serbien*

*Welches Spiel exklusiv bei MagentaTV läuft, steht noch nicht fest. Ebenso welche beiden Achtelfinalspiele und welches Viertelfinalspiel MagentaTV zeigen wird.

Belgien vs. Kanada, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

Solltet Ihr das Duell von Belgien und Kanada nicht im Bewegtbild verfolgen können oder möchten, klickt Euch doch einfach in unseren Liveticker rein. Wir liefern regelmäßig Updates zur Partie.

"Und das ertragen die ohne Alkohol": Netzreaktionen zum WM-Auftakt © getty 1/18 Katar präsentiert sich beim Eröffnungsspiel kopflos und verliert gegen Ecuador verdient mit 0:2. SPOX hat die Netzreaktionen zum Auftakt der WM 2022 gesammelt. © Twitter 2/18 Traumstart für Ecuador! Enner Valencia bringt die Gäste in Führung, ... oder? © Twitter 3/18 Ne, noch nicht. Und die sozialen Netzwerke witterten den ersten großen Skandal nach nur drei Minuten! © Twitter 4/18 Alles nur gekauft? © Twitter 5/18 Der FIFA-Präsident fühlt es wahrscheinlich. © Twitter 6/18 Aber alles gut! Die Erben sind zum Glück zurück und beruhigen die zwischenzeitliche Panik wieder. Alles korrekt entschieden! © Twitter 7/18 Und Ecuador zeigte sich ohnehin unbeeindruckt. Enner Valencia traf vom Punkt. Wer auch sonst? © Twitter 8/18 Und auch wenn es berechtigte Zweifel gab: Diesmal zählte der Treffer! © Twitter 9/18 Wirklich entgegenzusetzen hatte Katar aber nichts. Im Gegenteil: Defensiv hatte das Comedy-Charakter. Zumal es auch bald 0:2 stand. Torschütze? Na klar. Valencia. © Twitter 10/18 Auch der Torhüter bekam einiges an Häme ab, sah er doch bei mehreren Szenen nicht gut aus. © Twitter 11/18 Wirklich viel Häme! © Twitter 12/18 Immerhin mal ein Abschluss. Oder war das Ziel etwa nicht das Tor von Ecuador? © Twitter 13/18 So viel Vorbereitung und dann hast du am Prüfungstag nichts mehr drauf. Kennen wir doch alle, oder? © Twitter 14/18 Das hatte man sich wohl anders vorgestellt. © Twitter 15/18 Auch in der zweiten Halbzeit ging es schläfrig weiter und Ecuador hatte nach der 2:0-Führung kein Interesse daran, mehr als nötig zu machen. © Twitter 16/18 Da haben selbst die Zuschauerinnen und Zuschauer keine Lust mehr. Bei der Hitze so ein Spiel? Verständlich! © Twitter 17/18 Fliehendes Publikum? Bundesliga-Feeling! © Twitter 18/18 Fazit: Ausbaufähig. Alles.

Belgien vs. Kanada, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Belgien: Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Debast - Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi

Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Debast - Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi Kanada: Borjan - Laryea, Johnston, Vitoria, Davies - Hutchinson - Buchanan, Eustaquio - David, Larin

WM 2022, Gruppenspiel: Belgien vs. Kanada - Die wichtigsten Infos

Begegnung : Belgien vs. Kanada

: Belgien vs. Kanada Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr Ort : Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan

: Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan TV : Das Erste , MagentaTV

: , Livestream : sportschau.de, MagentaTV

: Liveticker: SPOX

