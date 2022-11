Belgiens goldene Generation startet bei der WM in Katar den nächsten Versuch, eine Trophäe zu gewinnen. Dafür hat sie 26 Spieler zur Verfügung. Um welche Spieler es sich dabei handelt, welche Rückennummer sie tragen sowie das Trainer- und Betreuerteam zeigt Euch SPOX.

Bei der WM 2018 musste sich die belgische Nationalmannschaft im Halbfinale dem späteren Weltmeister Frankreich mit 0:1 geschlagen geben, bei der Europameisterschaft 2021 war bereits im Viertelfinale Schluss - erneut wurde man vom späteren Turniersieger, in diesem Fall Italien, eliminiert.

Nun startet die goldene Generation bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar ihren nächsten Versuch, etwas Zählbares herauszuholen. Dafür muss sie zuerst die Gruppe F mit Kroatien, Marokko und Kanada überstehen. Die WM geht am 20. November los, Belgien bestreitet sein erstes Gruppenspiel jedoch erst am 23. November gegen Marokko.

Insgesamt stehen jeder Nation 26 Spieler zur Verfügung. Wer steht auf der Kaderliste der Belgier? Dies sowie den Trainer- und Betreuerstab zeigen wir Euch im Folgenden.

Belgien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer

Belgien gehört bereits seit Jahren zu den besten Fußball-Nationen Europas, dies wird mit genauerer Betrachtung des Kaders sofort ersichtlich und beginnt bereits im Tor. Mit Thibaut Courtois gibt es aktuell wohl weltweit keine bessere Option als den Gewinner der Jaschin-Trophäe für die vergangene Saison, in der er mit Real Madrid die Champions League gewann.

Wandert der Blick auf die Verteidigung, bleiben die ganz großen Namen dann aus. Immerhin ist mit Thomas Meunier ein Bundesligaspieler dabei. Er und Thorgan Hazard bilden das Dortmunder-Duo im belgischen Kader. Zudem ist Keeper Koen Casteels vom VfL Wolfsburg dabei.

Das Mittelfeld und der Angriff aber haben es in sich. Kevin De Bruyne ist nicht nur der Motor von Pep Guardiolas Manchester City, sondern auch seines Landes. Zu den weiteren Topspielern zählen der ehemalige Dortmunder Axel Witsel, Eden Hazard, der sich bei Real Madrid immer noch nicht eingewöhnt hat, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, aber auch Talente wie Charles De Ketelaere oder Jeremy Doku dazu.

Belgien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Thibaut Courtois Real Madrid 1 Koen Casteels VfL Wolfsburg 13 Simon Mignolet FC Brügge 12 Abwehr Toby Alderweireld Royal Antwerpen 2 Timothy Castagne Leicester City 21 Zeno Debast RSC Anderlecht 4 Leander Dendoncker Aston Villa 19 Wout Faes Leicester City 22 Thomas Meunier Borussia Dortmund 15 Arthur Theate Stade Rennes 3 Jan Vertonghen RSC Anderlecht 5 Yannick Carrasco Atlético Madrid 11 Mittelfeld/Sturm Kevin De Bruyne Manchester City 7 Thorgan Hazard Borussia Dortmund 16 Eden Hazard Real Madrid 10 Amadou Onana FC Everton 18 Youri Tielemans Leicester City 8 Hans Vanaken FC Brügge 20 Axel Witsel Atlético Madrid 6 Michy Batshuayi Fenerbahce Istanbul 23 Charles De Ketelaere AC Mailand 24 Jeremy Doku Stade Rennes 25 Romelu Lukaku Inter Mailand 9 Dries Mertens Galatasaray Istanbul 14 Lois Openda RC Lens 26 Leandro Trossard Brighton & Hove Albion 17

Belgien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Trainer und Betreuer

Name Funktion Roberto Martinez Trainer Thierry Henry Co-Trainer Anthony Barry Co-Trainer Thomas Vermaelen Co-Trainer Erwin Lemmens Torwarttrainer Inaki Vergara Konditionstrainer Roberto Martinez Technischer Leiter Dr. Kris Van Crombrugge Arzt Richard Evans Physiotherapeut Jerome Tubez Physiotherapeut Geert Neirynck Physiotherapeut Bernard Vandevelde Physiotherapeut Lieven Maesschalck Medizinischer Leiter Physiotherapie

Belgien: Die Gruppe F bei der WM in Katar

ehe am 1. Dezember das Topspiel der Gruppenphase gegen Vizeweltmeister Kroatien ansteht.