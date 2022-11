Es ist endlich soweit: mit der Begegnung zwischen Gastgeber Katar und Ecuador startet am heutigen Tag die WM 2022. Alle Informationen zu der Weltmeisterschaftspartie und wo Ihr das Auftaktspiel der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Das Auftaktspiel der WM 2022 bestreiten am heutigen Tag Gastgeber Katar und Ecuador. Mit dem Duell in der Gruppe A beginnt die insgesamt 22. Auflage der Weltmeisterschaft.

Auftaktspiel der WM 2022, Übertragung: Katar vs. Ecuador heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 20. November, startet die WM 2022 mit dem Auftaktspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Das Duell in der Gruppe A wird um 17 Uhr deutscher Zeit im al-Bayt-Stadion in Al-Khor angepfiffen.

Katar bestreitet heute sein erstes WM-Spiel überhaupt. Als Gastgeber musste sich das Team von Trainer Felix Sanchez nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren, eine Qualifikation auf sportlichem Weg gelang zuvor noch keiner katarischen Nationalmannschaft. Katar macht sich dennoch in der Gruppe A, die Ecuador, Senegal und die Niederlande komplettieren, berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen.

Das katarische Team besteht ausschließlich aus Akteuren, die in der heimischen Liga spielen. Ganze 13 Spieker sind bei al-Saad SC unter Vertrag. Hassan Al-Haydos, Katars Rekordnationalspieler, führt sein Team am heutigen Tag gegen Ecuador an. Neben ihm bilden Almoez Ali und Akram Afif die Offensive Katars, das Prunkstück der Mannschaft.

© getty Piero Hincapie, der in der Bundesliga für Bayer Leverkusen aufläuft, führt die Verteidigung Ecuadors an.

Mit Ecuador wartet auf den Gastgeber heute kein leichter Gegner. In der Qualifikation setzte sich die Mannschaft von Gustavo Alfaro hinter Brasilien, Argentinien und Uruguay durch. Den Topteams aus Brasilien und Argentinien trotzte Ecuador auf dem Weg nach Katar ein Unentschieden ab, zeigte sich in den Spielen als unangenehmer Gegner. Zum WM-Aufgebot von Ecuador gehören mit Piero Hincapie und Carlos Gruezo gleich zwei Bundesligaspieler. Neben ihnen liegt die Aufmerksamkeit vor allem auf Moises Caicedo, der in der Premier League eine starke Saison spielt und Enner Valencia, dem Routienier, der schon bei der WM 2014 für sein Land spielte.

Auftaktspiel der WM 2022, Übertragung: Katar vs. Ecuador heute live im TV, Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Katar: Al-Sheeb - Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed - Hatem, Boudiaf - Al-Haydos - Ali, Afif

Al-Sheeb - Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed - Hatem, Boudiaf - Al-Haydos - Ali, Afif Ecuador: Dominguez - Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan - Gruezo, Caicedo, Cifuentes - Plata, Valencia, Ibarra

Auftaktspiel der WM 2022, Übertragung: Katar vs. Ecuador heute live im TV und Livestream

In Deutschland zeigen gleich zwei TV-Sender am heutigen Tag das Auftaktspiel der WM 2022 zwischen Katar und Ecuador live im TV und Livestream. Im Free-TV seht Ihr die WM-Partie im ZDF, MagentaTV überträgt das Spiel dagegen im Pay-TV.

Auftaktspiel der WM 2022, Übertragung: Katar vs. Ecuador heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Free-TV

Das ZDF beginnt am heutigen Tag mit seiner Übertragung des Auftaktspiels zwischen Katar und Ecuador schon um 15.30 Uhr. Ab 17.00 Uhr seht Ihr auf dem öffentlich-rechtlichen Sender die Begegnung live und vollumfänglich.

Für den Kommentar des Spiels zeigt sich Béla Réthy zuständig. Als Moderatoren führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer durch die Sendung. Als Experten sind im ZDF heute Christoph Kramer, Per Mertesacker und Martina Voss-Tecklenburg zu Gast.

Im kostenlosen Livestream zeigt das ZDF die WM-Partie zwischen Katar und Ecuador ebenfalls. Den Livestream des Senders findet Ihr auf zdf.de oder in der ZDF-Mediathek.

Auftaktspiel der WM 2022, Übertragung: Katar vs. Ecuador heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Pay-TV

Alle Spiele der WM 2022 überträgt MagentaTV live und in voller Länge im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream, 16 der 64 Begegnungen exklusiv.

© getty Im Al-Bayt-Stadium in Al-Khor findet heute das Auftaktspiel der WM 2022 zwischen Katar und Ecuador statt.

MagentaTV zeigt damit auch am heutigen Tag das Auftaktspiel zwischen Katar und Ecuador. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement, um das heutige WM-Duell live zu erleben Hier geht es zum Angebot von MagentaTV.

Auftaktspiel der WM 2022, Übertragung: Katar vs. Ecuador heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 1. Spieltag, WM 2022

1. Spieltag, WM 2022 Duell: Katar vs. Ecuador, Gruppe A

Katar vs. Ecuador, Gruppe A Datum: 20. November

20. November Anstoß: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielort: al-Bayt-Stadion, Al-Khor

al-Bayt-Stadion, Al-Khor Übertragung im TV: ZDF, MagentaTV

Übertragung im TV: ZDF, MagentaTV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Auftaktspiel der WM 2022, Übertragung: Katar vs. Ecuador heute im Liveticker

Das Auftaktspiel der WM 2022 zwischen Katar und Ecuador verfolgen wir hier bei SPOX für Euch im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr am heutigen Tag keine Sekunde der WM-Begegnung. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Auftaktspiel der WM 2022, Übertragung: Katar vs. Ecuador heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe A im Überblick