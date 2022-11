In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. SPOX zeigt Euch, in welchen Stadien die 32 Nationen tagtäglich ihre Spiele bestreiten werden.

Nur noch fünf Tage sind es noch, bis im Golfstaat Katar das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft zwischen Katar und Ecuador stattfindet. Es ist die erste WM, die im Winter und nicht im Sommer stattfindet. Es ist auch die erste WM in einem arabischen Staat. Der Grund für die Ansetzung im Winter sind die hohen Temperaturen, die im Sommer in Katar herrschen.

Die deutsche Nationalmannschaft ist eine von 32 qualifizierten Mannschaften, sie will nach dem Vorrunden-Aus in Russland vor vier Jahren Wiedergutmachung betreiben. Dafür muss sie die Gruppe E mit Japan, Spanien und Costa Rica meistern. Los geht es für das DFB-Team, das zum ersten Mal seit der EM 2008 nicht Joachim Löw, sondern Hansi Flick als Bundestrainer an der Seitenlinie stehen hat, am Mittwoch, den 23. November gegen Japan.

Das Auftaktspiel wird um 14 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan ausgetragen. Es ist eine von insgesamt acht Spielstätten, die für die WM zur Verfügung stehen.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX alle Stadien und Standorte bei der WM in Katar.

WM 2022: Stadien und Spielorte der Weltmeisterschaft in Katar

Das Khalifa International Stadium ist eines von drei Stadien, die in ar-Rayyan - der größten Stadt Katars - liegen. Die anderen zwei sind das Ahmed bin Ali Stadium und das Education City Stadium. Alle drei Spielstätten bieten Platz für rund 40.000 bis 45.000 Zuschauer.

© imago images Im Lusail Iconic Stadium findet am 18. Dezember das WM-Finale statt.

Das größte Stadion der WM liegt jedoch woanders - in der Küstenstadt Lusail und heißt Lusail Iconic Stadium. Ganze 86.250 Zuschauer haben darin Platz, deswegen wird dort auch das Finale am 18. Dezember gespielt. Auf das Lusail Iconic Stadium folgt auf Platz zwei, was die Kapazität betrifft, mit 60.000 das al-Bayt-Stadion, das im nördlichen al-Chaur zu finden ist.

Die Hauptstadt Doha ist bei der WM natürlich ebenfalls involviert und bietet mit dem Stadium 974 und dem al-Thumama-Stadion zwei Stadien an, die in etwa gleich groß sind (40.000 Zuschauer passen rein). Darüber hinaus steht in al-Wakra noch das al-Janoub-Stadion.

Stadion Ort Kapazität Ahmed bin Ali Stadium ar-Rayyan 44.740 Education City Stadium ar-Rayyan 40.000 Khalifa International Stadium ar-Rayyan 40.000 al-Bayt-Stadion al-Chaur 60.000 Lusail Iconic Stadium Lusail 86.250 al-Janoub-Stadion al-Wakra 40.000 Stadium 974 Doha 40.000 al-Thumama-Stadion Doha 40.000

WM 2022: Die acht Gruppen

Die Gruppenphase beginnt am 20. November und endet am 2. Dezember. Von da an werden nur noch 16 Nationen übrig sein, die im Achtelfinale vom 3. bis 6. um ein Weiterkommen kämpfen. Die Viertelfinalspiele sind für den 9. und 10. Dezember geplant, die Halbfinalspiele für den 13. und 14. Dezember. Das Finale um die Weltmeisterschaft 2022 steigt am 18. Dezember.

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Gruppe B England Iran USA Wales

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Gruppe D Frankreich Australien Dänemark Tunesien

Gruppe E Spanien Costa Rica Deutschland Japan

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun