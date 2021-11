In der Gruppe B stehen sich im Rahmen der WM-Qualifikation die spanische und die schwedische Nationalmannschaft gegenüber. Hier könnt Ihr den Kampf um den Gruppensieg im Liveticker verfolgen.

Zum Abschluss der WM-Qualifikation kämpfen heute Spanien und Schweden um den Gruppensieg und die damit verbundene fixe Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar 2022.

Spanien vs. Schweden: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Spiel ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Der Sieger schafft nämlich den Sprung zur Weltmeisterschaft in Katar, die 2022 stattfindet. Da die Spanier jedoch einen Punkt mehr haben, genügt ihnen auch ein Unentschieden. Auf jeden Fall fix für die Playoffs qualifiziert sind jedoch sowohl die Spanier als auch die Schweden. Das Hinspiel gewann Schweden mit 2:1.

Vor Beginn: Die beiden Nationen treffen am 8. und letzten Spieltag der Quali-Phase im Olimpico de la Cartuja in Sevilla, Spanien, aufeinander. Angepfiffen wird um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Spanien und Schweden.

WM-Qualifikation: Die Gruppe B vor dem letzten Spieltag