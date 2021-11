Im Duell um das Ticket für Katar treffen heute im Rahmen des letzten WM-Qualifikationsspieltags Portugal und Serbien aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Portugal oder Serbien? Wer sichert sich am letzten Spieltag der WM-Qualifikation das Ticket zur WM in Katar 2022? Wer muss in die Playoffs? Hier bei SPOX bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Portugal vs. Serbien: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spitzenspiel in der Gruppe A! Heute wird entschieden, welche Nation sich direkt für die Gruppenphase in Katar qualifiziert. Sowohl die Portugiesen als auch die Serben haben 17 Punkte auf dem Konto. Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo würde aufgrund der besseren Tordifferenz ein Unentschieden bereits genügen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften 2:2.

Vor Beginn: Als Spielstätte dient das Estadio da Luz in Portugals Hauptstadt Lissabon. Um 20.45 Uhr wird das Duell angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel am 8. und letzten Spieltag in der Gruppe A zwischen Portugal und Serbien.

Portugal vs. Serbien: WM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Wer die Entscheidung in der Gruppe A heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht an DAZN vorbei. Das "Netflix des Sports" zeigt fast alle Spiele der WM-Qualifikation, so auch Portugal gegen Serbien. Kommentator des Spiels ist Nico Seepe.

Zahlreiche andere Länderspiele könnt Ihr mit einem DAZN-Abonnement heute ebenfalls schauen.

WM-Qualifikation: Die Gruppe A am 8. Spieltag