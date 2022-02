Die militärische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine ist auch im Fußball spürbar. SPOX zeigt Euch, welche Auswirkungen der Ukraine-Konflikt auf die WM-Playoffs und Nations League hat.

Durch den Ukraine-Konflikt, der von Tag zu Tag intensiver wird, mussten zahlreiche Sportveranstaltungen bereits verschoben oder komplett abgesagt werden. Das Finale der Champions League etwa findet nicht mehr wie geplant in der Gazprom Arena in der russischen Millionenstadt St. Petersburg, sondern im Stade de France in St. Denis, nördlich von Paris, Frankreich, statt.

Auch die Formel 1 hat Konsequenzen gezogen. Nachdem die russische Invasion in der Ukraine begann, entschied die Motorsportkönigsklasse, den Grand Prix von Russland aus dem Rennkalender zu streichen. Zuvor hatte Sebastian Vettel bereits bekanntgegeben, wegen des Konflikts in Sotschi nicht fahren zu wollen.

Auch der Wintersport blieb nicht verschont: Der Ski-Weltverband FIS hat als Folge "im Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer und zur Wahrung der Integrität des Weltcups" alle Rennen in Russland abgesagt.

SPOX erklärt Euch im Folgenden, welche Auswirkungen der Ukraine-Konflikt auf die WM-Playoffs und die Nations League hat.

© getty Die Verbände der drei Nationen des Qualifikations-Weges B, die auf Russland treffen bzw. treffen könnten, also der polnische, schwedische und tschechische, haben erklärt, nicht gegen Russland spielen zu wollen.

Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Konflikt auf WM-Playoffs und Nations League?

Die russische Nationalmannschaft hat es nicht geschafft, sich direkt für die Fußball-WM in Katar 2022 zu qualifizieren. Als Gruppenzweiter hinter Kroatien haben die Russen jedoch weiterhin die Chance, sich ein Ticket für das Großereignis zu ergattern - nämlich über die WM-Playoffs. Dafür wurde Russland dem Qualifikations-Weg B, der daneben noch Polen, Tschechien und Schweden beinhaltet, zugelost.

Ob die Halbfinal- und Finalspiele jedoch wie geplant über die Bühne gehen, ist stark zu bezweifeln. Die Verbände der drei Nationen des Weges B, die auf Russland treffen bzw. treffen könnten, also der polnische, schwedische und tschechische, haben angesichts des weiteren Vorrückens russischer Truppen in der Ukraine erklärt, nicht gegen Russland spielen zu wollen. Polen und Schweden kündigten diesen Schritt bereits am Samstag an, Tschechien folgte am Sonntag.

In derselben Sondersitzung der UEFA, in der das Champions-League-Aus in St. Petersburg besiegelt wurde, hat der Verband zudem entschieden, dass sowohl die ukrainische als auch die russische Nationalmannschaft von nun an ihre UEFA-Spiele auf neutralem Boden bestreiten. Das gilt auch für die Nations League, die im Sommer losgeht. Die WM-Qualifikationsspiele hingegen stehen im Zuständigkeitsbereich des Weltverbandes FIFA.

