Schweden vs. Spanien: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der WM-Qualifikation kommt es heute in der Gruppe B zum Spitzenspiel zwischen Schweden und Spanien. Wie Ihr die Partie des 4. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker schauen könnt, erklärt Euch SPOX.

Schweden vs. Spanien - WM-Qualifikation: Wichtigste Infos

Erste Länderspielpause seit Beginn der europäischen Topligen! Eines von vielen WM-Qualifikationsspielen am heutigen Donnerstag, den 2. September, lautet Schweden gegen Spanien. Gespielt wird in der Friends Arena in Solna, Schweden. Der Engländer Anthony Taylor wird als Schiedsrichter für die Partie eingesetzt.

Schweden gegen Spanien ist auch das Duell zweier noch ungeschlagenen Nationen in der Gruppe B. Die Skandinavier schlugen sowohl den Kosovo als auch Georgien, ohne auch nur ein Gegentor zu kassieren. Welt- und Europameister Spanien hat sieben Punkte auf dem Konto und führt die Tabelle an - hat aber auch ein Spiel mehr als die Schweden.

Das letzte Duell zwischen Schweden und Spanien ist gar nicht so lange her. Bei der ersten paneuropäischen Europameisterschaft standen sich die beiden Mannschaften bereits in der Vorrunde gegenüber. Das Spiel ging ohne Sieger hervor (0:0).

© getty Spanien und Schweden trennten sich bei der EM mit einem torlosen Remis.

Schweden vs. Spanien: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Fast alle WM-Qualifikationsspiele überträgt DAZN im Livestream. Lediglich die Partien der deutschen Nationalmannschaft zählen nicht zum Angebot des Streamingdienstes. Wer also Schweden gegen Spanien live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Kommentator David Ploch übernimmt als Kommentator wenige Augenblicke vor Anpfiff die Live-Übertragung.

Länderspiele sind nur ein kleiner Bruchteil vom gesamten DAZN-Repertoire. Im Fußballbereich etwa laufen auch Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A und fast die komplette Champions League beim "Netflix des Sports".

Zudem besitzt DAZN unter anderem auch Übertragungsrechte für Sportarten wie Darts, Wrestling, US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Wintersport, MMA, Boxen oder Rugby.

Das Abo kostet Euch im Monat 14,99 Euro. Das Jahresabonnement ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen. Doch davor bietet Euch DAZN noch an, das komplette Angebot für einen Monat völlig kostenlos zu testen. Dies ist nur noch bis zum 30. September möglich.

Schweden vs. Spanien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Alle, die das Duell zwischen Schweden und Spanien sehen möchten, jedoch kein DAZN-Abo haben, müssen trotzdem nicht darauf verzichten, denn SPOX bietet die Partie im ausführlichen Liveticker an. Schaut vorbei und verpasst keine wichtige Spielaktion.

Hier geht's zum Liveticker: Schweden vs. Spanien.

WM-Qualifikation: Der Stand in der Gruppe B