DFB-Gegner Spanien mit Olmo zur WM - Ramos fehlt

Deutschlands Gruppengegner Spanien geht mit Dani Olmo von RB Leipzig in die Fußball-WM in Katar. Der Offensivspieler ist der einzige Bundesliga-Legionär im Team von Trainer Luis Enrique, das von Kapitän Sergio Busquets angeführt wird. Nicht mit dabei ist der 36 Jahre alte Sergio Ramos von Paris St. Germain, über dessen Rückkehr zuletzt spekuliert worden war.

Im Tor hat die langjährige Nummer eins, David de Gea von Manchester United, keinen Platz bekommen. Auch Ex-Bayern-Star Thiago vom FC Liverpool wurde nicht berücksichtigt.

Wieder im Kader des Weltmeisters von 2010 steht dagegen der 20 Jahre alte Ansu Fati vom FC Barcelona, der im September nicht zum Aufgebot gehört hatte und auch bei Barça zuletzt seine Form sucht.

"Ich habe eine tolle Liste und absolutes Vertrauen in die Gruppe. Wir haben ein starkes Team zusammengestellt, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir bereit für Katar sind", sagte Enrique.

Kopf des Teams ist Busquets, der 34-Jährige war schon beim WM-Triumph 2010 in Südafrika dabei. Er soll die jungen Wilden der Spanier führen. Das sind zum Beispiel Pedri (19), Gavi (18), Fati (20) und Ferran Torres (22).

Bei der WM 2018 war Spanien im Achtelfinale im Elfmeterschießen an Gastgeber Russland gescheitert. In Katar treffen die Iberer am 27. November (20.00 Uhr) im zweiten Spiel der Gruppe E auf das DFB-Team. Erster Gegner ist Costa Rica (23. November), die Partie gegen Japan am 1. Dezember bildet den Abschluss der Gruppe.

Das spanische WM-Aufgebot: