DFB-Team - Thomas Müller hält Grundsatzede mit Blick auf die WM: Vorbild Real Madrid

Nach dem 3:3 der deutschen Nationalmannschaft in London gegen England hat Thomas Müller eine beachtliche Grundsatzrede gehalten. Tenor: Für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft war es ziemlich egal, was in dieser Länderspiel-Periode passiert ist.

Wegen seiner intensiven Kommunikation während den Spielen wird Thomas Müller gerne "Radio Müller" genannt. Am Montagabend bekam er auf dem saftigen Grün des Wembley-Stadions gegen England aber nur eine arg beschränkte Sendezeit. Müllers Startplatz ging an Jamal Musiala, den er erst für die letzten elf Minuten ersetzte. Insofern hatte der 33-Jährige anschließend noch genügend Worte für eine beachtliche Grundsatzrede übrig.

Vorab der Vollständigkeit halber: Deutschland spielte bei der abschließenden Nations-League-Partie gegen England eine Halbzeit lang tempo- und ideenlos Fußball, ging nach der Pause dank Treffern von Ilkay Gündogan und Kai Havertz mit 2:0 in Führung, geriet innerhalb von zwölf Minuten 2:3 in Rückstand und kam dank Havertz kurz vor Schluss zum 3:3.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Ungarn am Freitag gelang somit auch beim zweiten Spiel dieser Länderspiel-Periode kein Dreier. Den Gruppensieg und damit verbundenen Einzug ins Final-Four-Turnier der Nations League verpasste Deutschland. Enttäuschend waren aber nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistungen. Rund zwei Monate vor WM-Start ist die nationale Fußball-Öffentlichkeit entsprechend besorgt über die Leistungsfähigkeit der deutschen Nationalmannschaft. "Sorgen" äußerte übrigens auch Doppeltorschütze Havertz.

Thomas Müller: "Für den Ausblick war das nicht relevant"

Nicht besorgt wirkte dagegen Müller, als er lächelnd in die Mixed Zone spazierte. "Wenn ich ganz ehrlich sein muss: Für den Ausblick war das nicht relevant", erklärte er und meinte damit natürlich den Ausblick auf die WM. Später sagte er noch: "Die Gefühle, die wir heute haben, werden nicht darüber entscheiden, wie wir das erste WM-Spiel angehen. Dementsprechend ist mir das Gefühl, das wir heute haben, völlig egal." Und: "Wir haben uns vorgenommen, ins Final-Four einzuziehen. Das haben wir verfehlt. Das wird aber in keinster Weise damit zu tun haben, wie wir in diese Weltmeisterschaft gehen."

Was Müllers Meinung nach dagegen sehr wohl damit zu tun haben wird: Wie es für die zahlreichen individuell kriselnden Nationalspieler bis dahin bei ihren jeweiligen Klubs läuft und ob sich die Mannschaft anschließend einen entsprechenden Turnier-Geist heraufbeschwören kann. Entscheidend sind laut Müller Form und Emotionen, nicht die Leistungen bei den zurückliegenden Länderspielen.

DFB-Noten: Musialas kluge Pässe, Schlotterbecks Orientierungslosigkeit © getty 1/17 Deutschland hat beim vorletzten Länderspiel vor der WM defensiv wieder enttäuscht. Zum Abschluss der Nations League verspielte die Elf gegen England beim 3:3 eine 2:0-Führung. Ein BVB-Verteidiger kassierte die 5, ein FCB-Star war der Beste. Die Noten. © getty 2/17 MARC-ANDRE TER STEGEN: Sehr starke Parade bei Englands bester Chance in der ersten Halbzeit gegen Raheem Sterling. Strahlte eine unglaubliche Sicherheit aus, musste dennoch dreimal hinter sich greifen. Bei den Gegentoren aber chancenlos. Note: 3. © getty 3/17 THILO KEHRER: Recht unspektakuläres Spiel, mit ein paar zu vielen Ungenauigkeiten. Hätte vielleicht ein bisschen früher fallen müssen, um in der ersten Halbzeit einen Elfmeter zu bekommen, kam dann vorm 2:2 zu spät. Note: 4. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Umsichtig in der Innenverteidigung, gewann die meisten Bälle für die deutsche Mannschaft, hatte eine exzellente Passquote und schaltete sich auch in den Angriff ein. Tadellos. Note: 2,5 © imago 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Verlor während der englischen Drangphase in der ersten Halbzeit bisweilen die Orientierung, kam oft zu spät, konnte Bukayo Saka vorm 2:2 auch nicht entscheidend stören, verursachte dann den Elfmeter gegen Bellingham. Note: 5. © getty 6/17 DAVID RAUM: Konnte in der 23. Minuten gleich zweimal den Ball zu freistehenden deutschen Offensiven spielen, schaffte es beide Male aber nicht. Nur 15 seiner 22 Pässe kamen an, seine 68-prozentige Passquote unterbot kein Startelfspieler. Note: 4,5 © imago 7/17 JOSHUA KIMMICH: Wieder sehr viel unterwegs, ohne jedoch dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Sein Distanzschuss war die beste deutsche Chance in Halbzeit eins. Konnte das englische Aufbäumen nach dem ersten Gegentreffer nicht verhindern. Note: 4,5. © getty 8/17 ILKAY GÜNDOGAN: Gute Pressingmomente in Halbzeit eins, doch auch er schaffte es nicht, dem Aufbauspiel Struktur zu geben. Sicherer Elfmeterschütze zum 1:0. Doch tauchte dann wieder ab. Note: 4. © getty 9/17 JONAS HOFMANN: Agierte als rechter Flügel nominell sehr offensiv, doch für ihn galt das Gleiche wie für Gündogan und Musiala vor der Pause. Ganz gutes Pressing, aber eher null Ertrag im Spielvortrag. Musste in Halbzeit zwei für Werner raus. Note: 4. © imago 10/17 JAMAL MUSIALA: Starker, energischer Beginn mit ein paar netten Pressingmomenten. Erzwang dann erst den Fehler und holte den Elfmeter heraus gegen Maguire. Sein Ballgewinn leitete das 2:0 ein. Schöne Pässe, kluge Dribblings. Bester Feldspieler. Note: 2. © getty 11/17 LEROY SANE: Wenige Ballaktionen und teils mit leichten Ballverlusten. Musste in der 68. Minute für Gnabry raus. Wurde danach nicht vermisst. Note: 4. © getty 12/17 KAI HAVERTZ: Hing als nominelle Sturmspitze vor der Pause komplett in der Luft und war wirkungslos. Durfte in der zweiten Halbzeit etwas nach hinten, bedankte sich mit seinem Traumtor zum 2:0 und dem Abstauber zum 3:3. Note: 2,5. © getty 13/17 TIMO WERNER: Kam für Hofmann. Führte sich mit einem technischen Fehler und einer unnötigen Tempoverschleppung ein. Entschied sich später zum Pass statt zum Abschluss, schoss dann daneben. Aber gab den letzten Pass vorm 2:0. Note: 4. © getty 14/17 SERGE GNABRY: Kam beim Stand von 2:0 für Sané, sieben Minuten später stand es 2:2 - auch weil er vorm 2:2 Saka nicht stoppen konnte. Sein Schuss führte zum 3:3. Note: 4. © getty 15/17 ROBIN GOSENS: Kam für David Raum. Wurde selten gesucht und war dementsprechend wenig am Ball. Aber: Brachte jeden seiner acht Pässe an den Mitspieler. Note: 3,5. © getty 16/17 THOMAS MÜLLER: Kam für Musiala, erlebte noch zwei Treffer. Ohne Bewertung. © getty 17/17 ARMEL BELLA-KOTCHAP: Durfte in den letzten Minuten dieses turbulenten Spiels noch sein Länderspieldebüt feiern. Ohne Bewertung.

DFB: Hansi Flick muss auf die Klub-Trainer vertrauen

Tatsächlich bleibt im Kreise der Nationalmannschaft bis zum WM-Start ohnehin keine Zeit, die vielen offensichtlichen Problemfelder gemeinsam zu bearbeiten. Anders als bei allen bisherigen Sommer-Turniern gibt es diesmal keine mehrwöchige Vorbereitung. Zwischen dem nächsten Zusammentreffen am 14. November und dem ersten Gruppenspiel gegen Japan am 23. steigen exakt sechs Trainingseinheiten und ein Testspiel im Oman. Es ist illusorisch, dass im Zuge dessen mehr Tempo und Witz gegen massierte Defensiven einstudiert wird oder, dass sich die Defensive auf einmal einen Zu-Null-Modus antrainiert.

Grundsätzlich verfügen alle Nationalspieler über die dafür nötigen Fähigkeiten, sie gehören nur wieder freigelegt. Dafür muss Flick in erster Linie auf die Eigenmotivation der Spieler sowie die Arbeit ihrer jeweiligen Klub-Trainer hoffen, allen voran selbstverständlich auf den Münchner Julian Nagelsmann. Vom FC Bayern werden schließlich sieben größtenteils essentiell wichtige Spieler im deutschen WM-Kader stehen.

Bis dieser benannt wird, haben sie noch rekordverdächtige 13 Spiele in nicht einmal 50 Tagen zu absolvieren. In dieser Zeit müsse laut Müller das zuletzt sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft vermisste "natürliche Selbstverständnis" zurückgeholt werden. "Damit meine ich nicht das Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sondern Kombinations-Sicherheiten und Abläufe, auf die man zurückgreifen kann", erklärte Müller. "Es wäre cool, wenn wir uns das erarbeiten könnten."

Thomas Müller: Eigene Historie und Real als Vorbilder

In der darauf folgenden kurzen WM-Vorbereitung "müssen wir unsere Kräfte bündeln, mit Selbstvertrauen an die Sache ran gehen und diesen deutsche Turnier-Mannschafts-Mythos aufleben lassen". Keine Nationalmannschaft schafft es traditionell gesehen besser als die deutsche, bei einem Turnier auf den Punkt voll da zu sein.

Neben der eigenen Historie orientiert sich Müller aber auch an einer aktuellen Klub-Mannschaft. "Real Madrid kann ein Vorbild sein", verkündete er. "Da läuft auch nicht immer alles brillant, aber sie behalten den Kopf oben und den Glauben an sich selbst." Obwohl Carlo Ancelottis Mannschaft in der letztjährigen Champions-League-Saison in mehrere aussichtslos erscheinende Situationen geraten war, gewann sie am Ende den Titel.

"Es geht auch nach Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, immer darum, wieder aufzustehen", betonte Müller. "Es geht darum, die confidence zu behalten." Diese Worte waren wohl einerseits an seine Mitspieler gerichtet, andererseits aber auch an die besorgte deutsche Fußball-Öffentlichkeit.

England - Deutschland: Statistik zum Spiel

England - Deutschland 3:3 (0:0) Tore 0:1 Gündogan (52., Elfmeter), 0:2 Havertz (67.), 1:2 Shaw (71.), 2:2 Mount (75.), 3:2 Kane (83., Elfmeter), 3:3 Havertz (87.) Aufstellung England Pope - Maguire, Stones (37. Walker), Dier - James, Rice, Bellingham (90.+1. Henderson), Shaw - Foden (66. Saka) - Sterling (66. Mount), Kane Aufstellung Deutschland Ter Stegen - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum (68. Gosens) - Kimmich, Gündogan - Hofmann (46. Werner), Musiala (79. Müller), Sané (68. Gnabry) - Havertz (90.+.1. Bella Kotchap)

Vor der WM: Auch andere Favoriten kriseln

Für die hatte Müller dann gleich noch eine vermeintlich aufmunternde Botschaft parat: Den anderen geht es auch nicht besser! "Grundsätzlich sieht man, dass in den A-Ligen der Nations League - ich habe jetzt nicht so viele B-Liga-Spiele gesehen - die vermeintlichen Favoriten Probleme haben."

In der Tat: Die Engländer wird Müller bald gar nicht mehr sehen, weil sie in die B-Liga abgestiegen sind. Frankreich ist diesem Schicksal nur knapp entronnen. Spanien hat zuletzt zuhause gegen die Schweiz verloren, Italien sogar die WM-Qualifikation verpasst. Portugal und die Niederlande führen ihre Nations-League-Gruppen immerhin an.

Von den traditionellen Fußball-Großmächten scheinen nur die südamerikanischen Schwergewichte Brasilien und Argentinien wirklich gut in Form zu sein - aber die spielen in der Nations League weder in der A- noch in der B-Liga mit.