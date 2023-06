Die Nations League geht in die heiße Phase der Saison 2022/23. Das Final Four steht an. SPOX gibt Euch alle Informationen zur Übertragung des Wettbewerbs: Wer zeigt das Nations League Final Four live im TV und Livestream?

Fast neun Monate nach dem Abschluss der Gruppenphase der Nations League biegt die Saison 2022/23 in die entscheidende Phase ein. Im Final Four duellieren sich mit der Niederlande, Kroatien, Spanien und Italien die vier besten Teams aus A-Ligen.

Am 14. und 15. Juni finden die Halbfinalspiele statt, ehe die Sieger am 18. Juni in Rotterdam zum Finale antreten. Früher am Tag findet zudem ein Spiel um Platz 3 statt.

Wie könnt Ihr bei den Spielen live dabei sein? SPOX zeigt Euch, wer die Partien live im TV und Livestream überträgt.

Nations League Final Four: Die Paarungen im Überblick

Datum Uhrzeit Runde Team 1 Team 2 Ort 14. Juni 2023 20.45 Uhr Halbfinale Niederlande Kroatien De Kuip, Rotterdam (Niederlande) 15. Juni 2023 20.45 Uhr Halbfinale Spanien Italien Grolsch Veste, Enschede (Niederlande) 18. Juni 2023 15.00 Uhr Spiel um Platz 3 Verlierer Niederlande vs. Kroatien Verlierer Spanien vs. Italien Grolsch Veste, Enschede (Niederlande) 18. Juni 2023 20.45 Uhr Finale Gewinner Niederlande vs. Kroatien Gewinner Spanien vs. Italien De Kuip, Rotterdam (Niederlande)

© getty Souverän ins Final Four: Die Niederlande war mit 16 Punkten das beste Team in der Gruppenphase der Nations League.

Wer zeigt / überträgt Nations League Final Four live im TV und Livestream?

Im Vergleich zur Gruppenphase ändert sich im Final Four nichts. DAZN ist auch bei den Halbfinalspielen, dem Spiel um Platz 3 und dem Finale für die Übertragung verantwortlich.

Nicht nur die Nations League überträgt die Plattform. DAZN besitzt noch viele weitere Fußball-Übertragungsrechte, so auch für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, für den Großteil der Champions League sowie für die Ligue 1, Primera Division und Serie A.

Ein Monats-Abo kostet bei DAZN zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro.DAZN bietet Euch dabei mit DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World drei Abo-Pakete an. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

© getty Auf ein Neues: Das letzte Aufeinandertreffen in der Nations League gewann Spanien gegen Italien 2021 mit 2:1.

Nations League: Die Abschlusstabellen der Gruppen in Liga A

Gruppe 1

Platz Team Spiele S U N Tore Diff. Punkte 1 Kroatien 6 4 1 1 8:6 2 13 2 Dänemark 6 4 0 2 9:5 4 12 3 Frankreich 6 1 2 3 5:7 -2 5 4 Österreich 6 1 1 4 6:10 -4 4

Gruppe 2

Platz Team Spiele S U N Tore Diff. Punkte 1 Spanien 6 3 2 1 8:5 3 11 2 Portugal 6 3 1 2 11:3 8 10 3 Schweiz 6 3 0 3 6:9 -3 9 4 Tschechien 6 1 1 4 5:13 -8 4

Gruppe 3

Platz Team Spiele S U N Tore Diff. Punkte 1 Italien 6 3 2 1 8:7 1 11 2 Ungarn 6 3 1 2 8:5 3 10 3 Deutschland 6 1 4 1 11:9 2 7 4 England 6 0 3 3 4:10 -6 3

Gruppe 4