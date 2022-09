In der Gruppe 2 der Liga A in der Nations League geht es heute um den Einzug ins Final-Four-Turnier - und das mit einem Kracher: Portugal trifft auf Spanien. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Im portugiesischen Braga geht es heute in einem echten Klassiker auf der iberischen Halbinsel um den Einzug in das Final-Four-Turnier in der UEFA Nations League. Der Tabellenführer der Gruppe 2, Portugal, trifft auf den Verfolger aus Spanien. Sollten die Gäste das Stadion mit einem Sieg verlassen, sind sie automatisch auch Gruppensieger.

Portugal vs. Spanien: Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn



Vor Beginn: Der erste Tabellenplatz würde auch eine Teilnahme am Final-Four-Turnier der Nations League im kommenden Jahr bedeuten. Die beiden Teams sollten sich also nichts schnenken.

Vor Beginn: In der Nations League Gruppe 2 geht es gleichzeitig hierbei um den Gruppensieg. Portugal reicht ein Unentschieden, um den Platz an der Sonne zu verteidigen. Spanien wiederum wäre mit einem Sieg automatisch Gruppensieger.

Vor Beginn: Guten Abend und Willkommen zum heutigen Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Spanien. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im portugiesischen Braga.

Portugal vs. Spanien: Nations League heute im TV und Livestream



Wie üblich ist DAZN für die Übertragung aller Nations League-Spiele ohne deutsche Beteiligung verantwortlich. Pünktlich um 20.45 Uhr empfängt Euch an den Mikrofonen das Team um Kommentator Jan Platte und Experte Benjamin Lauth zum Anpfiff.

Portugal vs. Spanien: Die Tabelle der Gruppe 2 der Liga A