Im zweiten Halbfinale der Nations League treffen Spanien und Italien aufeinander. SPOX begleitet die Begegnung im Liveticker mit.

Wer folgt Kroatien ins Finale der Nations League? Bei SPOX im Liveticker werdet Ihr es erfahren.

Spanien vs. Italien: Nations League Halbfinale heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Italien hat in der EM-Qualifikation ebenfalls schon eine Niederlage einstecken müssen - allerdings gegen England. Den Three Lions hatte die Squadra Azzurra in der Gruppenphase der Nations League noch einen Sieg und ein Remis abgerungen.

Vor Beginn: Der Nachfolger von Luis Enrique, der nach dem Achtelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar seinen Hut genommen hatte, braucht nach dem 0:2 in Schottland Ende März dringend ein Erfolgserlebnis. Die spanischen Medien spekulieren bereits über sein Aus.

Vor Beginn: Für Spaniens neuen Nationaltrainer Luis de la Fuente könnte die Partie tatsächlich wegweisend werden. Nach seiner etwas überraschenden Übernahme im vergangenen Dezember steht er schon mächtig in der Kritik.

Vor Beginn: Am gestrigen Mittwoch setzte sich Kroatien im ersten Nations-League-Halbfinale gegen die Niederlande durch. Spanien oder Italien? Gegen wen muss das Team von Luka Modric im Finale am Sonntag antreten?

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Spanien und Italien. Los geht's um 20.45 Uhr im niederländischen Enschede.

Spanien vs. Italien: Nations League Halbfinale - Voraussichtliche Aufstellungen

Spanien: Kepa - Porro, Garcia, Martinez, Gayà - Rodri, Merino - Pino, Ceballos, Oyarzabal - Joselu

Kepa - Porro, Garcia, Martinez, Gayà - Rodri, Merino - Pino, Ceballos, Oyarzabal - Joselu Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson - Pessina, Cristante, Tonali - Politano, Retegui, Gnonto

Spanien vs. Italien: Nations League Halbfinale heute live im TV und Livestream

Ihr könnt zwischen zwei Optionen wählen, wenn Ihr das Halbfinale zwischen Spanien und Italien live im TV oder Livestream sehen wollt. Entweder Ihr nutzt den Streaminganbieter DAZN oder Ihr greift auf die kostenfreie Übertragung im Free-TV von RTL zurück.

Anders als noch während der Gruppenphase hat der Kölner Sender sowohl das zweite Halbfinale als auch das Finale im Programm. Bei DAZN hat sich derweil nichts geändert.

Für den Streamingdienst müsst Ihr Euch ein kostenpflichtiges Abonnement sichern. Ihr habt die Wahl zwischen den Paketen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

