Niederlande vs. Kroatien: Nations League Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Im Halbfinale der Nations League treffen am heutigen Abend die Niederlande und Kroatien aufeinander. SPOX begleitet das komplette Länderspiel hier für Euch im Liveticker.

Niederlande vs. Kroatien! So lautet am heutigen Mittwoch die erste Halbfinalpartie in der Nations League. Welche Nation zieht am Abend in das Finale ein? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Niederlande vs. Kroatien: Vor Beginn Tore - Aufstellung Niederlande Bijlow - Dumfries, Geertruida, van Dijk, Aké - Wieffer, T. Koopmeiners, F. de Jong - Malen, Gakpo, Simons Aufstellung Kroatien Livakovic - Juranovic, J. Sutalo, Vida, Perisic - Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Ivanusec Gelbe Karten -

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Niederlande vs. Kroatien: Nations League Halbfinale JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Niederlande vs. Kroatien: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

Niederlande: Bijlow - Dumfries, Geertruida, van Dijk, Aké - Wieffer, T. Koopmeiners, F. de Jong - Malen, Gakpo, Simons

Bijlow - Dumfries, Geertruida, van Dijk, Aké - Wieffer, T. Koopmeiners, F. de Jong - Malen, Gakpo, Simons Kroatien: Livakovic - Juranovic, J. Sutalo, Vida, Perisic - Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Ivanusec

Vor Beginn: Die Niederlande hat sich souverän für das heutige Nations League Halbfinale qualifiziert. Das Team von Trainer Ronald Koeman beendete die Gruppenphase mit 16 Punkten nach sechs Spielen. Kroatien holte in der Gruppenphase im Vergleich dazu 13 Zähler und setzte sich so knapp gegen Dänemark in der Gruppe A1 durch. Welches Team sichert sich heute das Final-Ticket?

Vor Beginn: Die Halbfinalbegegnung in der Nations League startet um 20.45 Uhr im De Kuip im niederländischen Rotterdam.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen den Niederlande und Kroatien.

© getty Zieht die Niederlande in das Nations League Finale ein?

Niederlande vs. Kroatien: Nations League Halbfinale heute im Liveticker - Die Aufstellungen

Niederlande: Bijlow - Dumfries, Geertruida, van Dijk, Aké - Wieffer, T. Koopmeiners, F. de Jong - Malen, Gakpo, Simons

Bijlow - Dumfries, Geertruida, van Dijk, Aké - Wieffer, T. Koopmeiners, F. de Jong - Malen, Gakpo, Simons Kroatien: Livakovic - Juranovic, J. Sutalo, Vida, Perisic - Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Ivanusec

Niederlande vs. Kroatien: Nations League Halbfinale heute live im TV und Livestream

Im TV zeigt DAZN heute das Nations League Halbfinale zwischen den Niederlanden und Kroatien live und in voller Länge ab 20.35 Uhr auf DAZN 1. Den Livestream des Senders findet Ihr alternativ in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Das Länderspiel zwischen der Niederlande und Kroatien überträgt zudem OneFootball am heutigen Abend im Livestream. Dort könnt Ihr das Duell als Einzelstream erwerben, ganz ohne Abo.

Artikel und Videos zum Thema Die Nations League live auf DAZN. Jetzt anmelden! Monatlich kündbar.

Nations League Final Four: Die Paarungen im Überblick