In der Nations League steht am heutigen Abend in der Gruppe A3 der 4. Spieltag auf dem Programm. Die DFB-Elf von Hansi Flick bekommt es heute erneut mit dem großen Rivalen aus Italien zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Länderspiel zwischen Deutschland und Italien im TV und Livestream sehen könnt und ob die Partie heute live im Free-TV übertragen wird.

Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen kommt es heute zum Klassiker zwischen Deutschland und Italien. Am heutigen Dienstagabend, den 14. Juni, empfängt Deutschland Italien um 20.45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Italien im TV und Livestream - Die Infos

Die ersten Wochen und Monate als neuer Bundestrainer verliefen für Hansi Flick äußerst vielversprechend. Acht Siege konnte der Ex-Bayern-Coach in seinen ersten acht Partien als DFB-Coach an der Seitenlinie holen. Zuletzt stockte der Motor der DFB-Elf jedoch, vier Unentschieden gab es für die Deutsche Nationalmannschaft in Folge, drei davon in der Nations League. Gerade in der Offensive lahmte es in den vergangenen Spielen, Chelsea-Stürmer Timo Werner wirkte teilweise wie ein Fremdkörper. Flick baut dennoch weiterhin auf Werner, der beim 1:1 gegen Ungarn 78 Minuten auf dem Platz stand. Kann Deutschland im Rückspiel gegen Italien heute endlich einen Sieg in der Gruppe A3 erringen.

© getty Kann Hansi Flick mit seinem Team nach vier Unentschieden in Folge heute wieder einen Sieg einfahren?

Auch für Italien verliefen die ersten Duelle in der Nations League nicht perfekt. Dennoch ist die Squadra Azzurra unter Roberto Mancini in der Nations League immer noch ungeschlagen und mit fünf Punkten aktuell Tabellenführer der Gruppe A3. In einem knappen Spiel bezwang Italien Ungarn am 2. Spieltag mit 2:1. Am vergangen Samstag holte Italien einen Punkt beim torlosen 0:0 gegen England. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf jedoch nur bedingt wieder. In einer unterhaltsamen Partie gab es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Welches Team muss in der Nations League am heutigen Abend die erste Niederlage hinnehmen?

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Italien im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Raum, Rüdiger, Süle, Klostermann - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Hofmann - Havertz

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Italien im TV und Livestream

Den Klassiker zwischen Deutschland und Italien könnt Ihr heute Abend live im Free-TV verfolgen! Das ZDF überträgt das Nations League-Spiel heute nämlich ab 20.15 Uhr live und vollumfänglich. Um 20.45 Uhr beginnt die Partie im Borussia-Park.

Das ZDF-Team besteht am heutigen Abend aus Moderator Jochen Breyer, Experte Per Mertesacker und dem Kommentatoren des Duells, Oliver Schmidt.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch zudem zwei Optionen die Partie Deutschland vs. Italien im kostenlosen Livestream zu erleben. Diese findet Ihr in der ZDF-Mediathek oder auf zdf.de.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Italien im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Nations League, 4. Spieltag

Nations League, 4. Spieltag Duell: Deutschland vs. Italien

Deutschland vs. Italien Datum: 14. Juni

14. Juni Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach Übertragung im TV: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF -Mediathek, zdf.de

-Mediathek, zdf.de Übertragung im Liveticker: SPOX

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Italien im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

Das Duell zwischen Deutschland und Italien in der Nations League könnt Ihr heute ebenfalls im Liveticker von SPOX verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Nations League: Die Gruppe A3 im Überblick