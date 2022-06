Thesen zum 1:1 Deutschlands in Ungarn: Werners Formsuche lähmt die Offensive

Das vierte 1:1 der deutschen Nationalmannschaft in Serie ist nicht nur vom Ergebnis her ein Zeichen für Stagnation. Vor allem die Probleme in der Offensive werden deutlich, Timo Werners Suche nach seiner Form hält weiter an und erweckt schon fast Mitleid. In der Abwehr offenbaren die künftigen Dortmunder Teamkollegen Niklas Süle und Nico Schlotterbeck noch Abstimmungsprobleme. Und Hansi Flick muss einen Platz für Ilkay Gündogan finden. Drei Thesen zum Remis in Ungarn.

Werners Formsuche lähmt die Offensive

Einer der aktuell wichtigsten Nationalspieler zeigte sich hinterher selbstkritisch. "Ich muss mir natürlich ankreiden lassen, dass wir das 2:1 nicht machen. Das nehme ich auf meine Kappe", sagte Jonas Hofmann bei RTL. Mit aktuell zwei Treffern ist der Gladbacher der Toptorjäger der deutschen Mannschaft in der Nations League.

Der rechte Flügelstürmer, der sich unter Bundestrainer Hansi Flick zuvor als Rechtsverteidiger festspielte, markierte beim 1:1 in Ungarn als Rechtsaußen sein viertes Tor im zehnten Spiel unter Flick. Auch sein fünftes hätte er noch machen können, ja eigentlich müssen. Das wusste Hofmann auch selbst.

"Am Ende muss ich ihn einfach nur noch reinschieben. Das ist bitter, weil ich glaube, das wäre das Siegtor gewesen", kommentierte der Gladbacher die Szene in der 72. Minute. Statt selbst zu schießen, entschied sich Hofmann für den Querpass auf Timo Werner, der allerdings zu ungenau geriet. Dass dieser gut gemeinte Versuch, Werner das lange erhoffte Erfolgserlebnis auf dem Silbertablett zu servieren, scheitert, steht letztlich sinnbildlich für die Probleme in der deutschen Offensive.

Werner, der beim FC Chelsea eine - wohlwollend formuliert - durchwachsene Saison spielte, agierte auch in Ungarn unglücklich und fiel vor allem durch vermeidbare Abseitsstellungen auf. Flick ist für seine Geduld bekannt, doch Werners anhaltende persönliche Formsuche lähmt ein Stück weit die ganze Offensive. In den vergangenen fünf Länderspielen gelang Werner ein Tor, dazu noch die eher zufällige Torbeteiligung beim 1:1 in Italien.

DFB-Noten: Neuer verhindert Schlimmeres - Offensiv-Duo völlig blass © getty 1/17 Die deutsche Nationalmannschaft ist auch im dritten Gruppenspiel der Nations League gegen Ungarn nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Bei der DFB-Elf überzeugt vor allem Keeper Neuer, während ein Offensiv-Duo völlig untertaucht. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Wurde nach dem frühen Gegentor in Halbzeit eins noch einmal geprüft, als er einen Schuss von Fiola stark mit dem Fuß abwehrte. Nach der Pause dann nochmal bei einem Weitschuss auf dem Posten. Verhinderte insgesamt Schlimmeres. Note: 2,5. © imago images 3/17 THILO KEHRER: Hatte seine rechte Seite über die kompletten 90 Minuten gut im Griff, nach vorne ging beim Mann von PSG dafür wenig. Verzeichnete die beste Passquote aller DFB-Akteure (96,3 Prozent). Note: 3,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Im Zweikampf präsentierte sich der BVB-Neuzugang weitestgehend sicher, jedoch offenbarte er deutliche Schwächen im Aufbau- und Stellungsspiel. Ein ums andere Mal brachte er seine Nebenleute mit Fehlpässen in Bedrängnis. Note: 4,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Machte seinen Stellungsfehler vor dem 0:1 schnell durch seinen überragenden Ball auf Hofmann wieder gut. Überhaupt mit vielen guten Ideen im Aufbau. In der zweiten Hälfte dann auch im Zweikampf verbessert. Note: 3. © getty 6/17 JONAS HOFMANN: Ganz starke Ballmitnahme und -verwertung vor seinem Treffer zum 1:1. War in einer äußerst harmlosen deutschen Mannschaft noch der torgefährlichste Spieler. Fatal jedoch seine Entscheidung, in der 71. auf Werner ablegen zu wollen. Note: 3. © getty 7/17 LEON GORETZKA: Gab den offensiveren Part des Sechser-Duos und schaltete sich in die spärlichen DFB-Angriffe mit ein. Abgesehen von ein, zwei guten Diagonalbällen kam beim Bayern-Akteur aber nicht viel herum. Note: 4,5. © getty 8/17 JOSHUA KIMMICH: Die Bemühung kann man ihm nicht absprechen. Immer wieder versuchte Kimmich das DFB-Spiel von hinten anzukurbeln, seine sonst so genialen Ideen blieben aber oft nur Stückwerk. Gewohnt sicher im Passspiel. Note: 4. © getty 9/17 DAVID RAUM: Hatte große Schwierigkeiten, den quirligen Fiola in den Griff zu bekommen und sah im Duell mit dem ungarischen Rechtsverteidiger nicht nur einmal schlecht aus. Offensiv - abgesehen von einem gefährlichen Schuss -ungewohnt blass. Note: 5. © getty 10/17 KAI HAVERTZ: War im Angriffsspiel der DFB-Elf überhaupt nicht eingebunden. Hatte nach Neuer und Werner die wenigsten Ballkontakte aller deutschen Startelf-Spieler. Wich in den letzten Minuten für Adeyemi. Note: 5. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Wenn Deutschland gefährlich wurde, hatte der Bayern-Youngster meist seine Füße im Spiel. Holte sich viele Bälle aus der eigenen Hälfte ab und machte viele Meter. Glücklich agierte er in seinen Situationen aber selten. Note: 3,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Fiel, wenn er überhaupt mal ab Ball war, nur durch Abseitsstellungen gegen sich auf. Seinen einzigen Abschluss in Richtung Tor vergab er kläglich aus aussichtsreicher Position. Note: 5,5. © imago images 13/17 ILKAY GÜNDOGAN: Sollte für die letzte halbe Stunde neue Struktur ins DFB-Spiel bringen, das genaue Gegenteil war aber der Fall. Immer wieder lief das deutsche Team in gefährliche Konter der Ungarn. Note: 4,5. © getty 14/17 JULIAN BRANDT: Kam nach 78 Minuten für Musiala in die Partie. Keine Bewertung. © getty 15/17 THOMAS MÜLLER: Kam nach 78 Minuten für Werner in die Partie. Keine Bewertung. © getty 16/17 KARIM ADEYEMI: Kam nach 85 Minuten für Havertz in die Partie. Keine Bewertung. © getty 17/17 LUKAS NMECHA: Kam nach 85 Minuten für Hofmann in die Partie. Keine Bewertung.

Flick nimmt Werner erneut in Schutz

Flick selbst wollte das Sturmproblem nicht allein an der Personalie Werner festmachen. "Der gesamten Mannschaft hat die Überzeugung gefehlt. Er betreibt einen großen Aufwand. Er setzt den Gegner unter Druck und bietet sich immer wieder an. Wir haben aber zu wenig Chancen, die richtigen Abschlüsse sind nicht zu sehen. Das ist unser Thema, daran müssen wir arbeiten", betonte Flick. Generell mangelt es an Entschlossenheit vor dem Tor.

Nun ist die Auswahl an echten Neunern im deutschen Fußball arg begrenzt, aber angesichts der anhaltenden Flaute gilt es mit Blick auf die WM, Lösungen zu finden. Und sei es auszuprobieren, ob ein Simon Terodde auch auf diesem Niveau seine Tore macht.

Ungarn - Deutschland 1:1 (1:1): Die Statistiken zum Spiel