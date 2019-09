DFB: U19-Nationalmannschaft gegen Spanien heute live im TV und Livestream

In der Länderspielpause ist auch die deutsche U19-Nationalmannschaft im Einsatz und trifft am heutigen Mittwoch auf das Nachwuchsteam Spaniens. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV und Livestream verfolgen könnt.

U19: Wann und wo spielt Deutschland gegen Spanien?

Die U19-Partie zwischen Deutschland und Spanien findet am heutigen Mittwoch um 19 Uhr statt. Austragungsstätte ist die Pinatar Arena in San Pedro del Pinatar, in der Region von Murcia im Südosten Spaniens gelegen. Das Stadion bietet 3.200 Zuschauern Platz.

DFB-Team heute live: U19 gegen Spanien im TV und Livestream

Während der folgende Test gegen England im DFB-TV, auf dem DFB-YouTube-Kanal und bei ran.de zu sehen ist, wird von der Partie in Spanien leider weder eine Übertragung im TV noch im Livestream angeboten. Auch einen Liveticker stellt der DFB nicht zur Verfügung.

U19: Dies ist der Kader für die Test-Länderspiele

Nach dem Test in Spanien treffen die DFB-Junioren am kommenden Montag im hessischen Haiger auf England. U19-Coach Guido Streichsbier freut sich auf die Aufgaben: "Es ist schön, dass wir direkt zu Beginn der Saison richtige Gradmesser haben. Für die Jungs sind die Vergleiche gegen das spanische und englische Topteam wahnsinnig wichtig. Sie sehen, wo sie in ihrer Altersklasse stehen."

Folgende 24 Spieler des Jahrgangs 2001 hat Streichsbier für die beiden Spiele berufen, 14 weitere stehen auf Abruf bereit:

Tor: Sebastian Hornung (VfB Stuttgart), Daniel Klein (TSG Hoffenheim), Diant Ramaj (1. FC Heidenheim)

Sebastian Hornung (VfB Stuttgart), Daniel Klein (TSG Hoffenheim), Diant Ramaj (1. FC Heidenheim) Abwehr: Antonis Aidonis (VfB Stuttgart), Simon Asta (FC Augsburg), Armel Bella Kotchap (VfL Bochum), Kevin Ehlers (Dynamo Dresden), Frederik Jäkel, Malik Talabidi (beide RB Leipzig), Noah Katterbach, Robert Voloder (beide 1. FC Köln), Kaan Kurt (Borussia Mönchengladbach)

Antonis Aidonis (VfB Stuttgart), Simon Asta (FC Augsburg), Armel Bella Kotchap (VfL Bochum), Kevin Ehlers (Dynamo Dresden), Frederik Jäkel, Malik Talabidi (beide RB Leipzig), Noah Katterbach, Robert Voloder (beide 1. FC Köln), Kaan Kurt (Borussia Mönchengladbach) Mittelfeld/Sturm: Oliver Batista Meier, Leon Dajaku (beide FC Bayern München), Yannik Engelhardt (SV Werder Bremen), Erkan Eyibil, Oscar Schönfelder, Niklas Tauer (alle 1. FSV Mainz 05), Fabrice Hartmann, Tom Krauß (beide RB Leipzig), Lenn Jastremski, Soufiane Messeguem (beide VfL Wolfsburg), Sebastian Müller (1. FC Köln), Kevin Schade (SC Freiburg)

Deutsche U19: Die Termine in der EM-Qualifikation

In der Gruppe 3 trifft das deutsche Team in einem Kurz-Turnier auf Ausrichter Schottland Weißrussland und Andorra. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft 2020 in Nordirland, außerdem der beste aller 13 Gruppendritten (beste Bilanz gegen die Top 2 der eigenen Gruppe). Bereits qualifiziert sind der Gastgeber sowie die top-gesetzten Portugiesen.