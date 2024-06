Er ist sogar ablösefrei! Real Madrid will wohl einen EM-Fahrer als Nachfolger für Toni Kroos

Zunächst will Rabiot noch mit Frankreich bei der EM in Deutschland um den Titel kämpfen. Beim 1:0-Sieg im Auftaktspiel gegen Österreich am Montag stand er von Beginn an im Mittelfeld von Trainer Didier Deschamps auf dem Platz. In der 71. Minute wurde er ausgewechselt und durch Real-Star Eduardo Camavinga ersetzt.

Die nächste Partie der Franzosen steht am Freitag an, wenn es in Leipzig zum Kracher gegen die Niederlande kommt.