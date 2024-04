Rücktritt vom Rücktritt: Xavi bleibt Trainer des FC Barcelona

Nach der 2:3-Niederlage im Clásico am Wochenende beträgt Barças Rückstand auf den Tabellenführer Real Madrid in LaLiga wieder elf Punkte.

Damit sieht alles nach einer titellosen Saison für den Vorjahresmeister aus, denn sowohl in der Copa del Rey (2:4 nach Verlängerung in Bilbao) und in der Champions League (3:2 und 1:4 gegen Paris Saint-Germain) war jeweils im Viertelfinale für das Xavi-Team Schluss.