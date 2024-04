Trainer Xavi will offenbar beim FC Barcelona weitermachen - aber jetzt zögert der Klub

© getty

Aufgrund der Kehrtwende Xavis ist dem Bericht zufolge ein kurzfristiges Treffen aller Beteiligten vorgesehen, bei dem Klartext geredet werden und eine Entscheidung getroffen werden muss, die dann auch öffentlich kommuniziert werden kann.

Barcelona liegt in der Meisterschaft elf Punkte hinter dem Tabellenführer Real Madrid, gegen den es am Sonntag im Clásico eine 2:3-Niederlage gab. In der Copa del Rey scheiterte das Xavi-Team im Viertelfinale an Athletic Club (2:4 nach Verlängerung). Und in der Champions League war ebenfalls im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Schluss. Trotz eines 3:2-Auswärtssiegs im Hinspiel glückte das Weiterkommen nicht - weil das zweite Duell nach einer frühen Roten Karte für Ronald Araújo mit 4:1 an PSG ging.