Pep Guardiola bietet kostenlose Rückkehr zum FC Barcelona an - allerdings in anderer Funktion

Der Spanier, lange erfolgreich als Spieler und Trainer bei den Katalanen unter Vertrag, kam in der TV-Dokumentation "Aitana Bonmati Conca" des Senders TV-3 zu Wort. Dabei äußerte er sich im Gespräch mit Barças Starspielerin zu seiner Zukunft.

"Ich würde umsonst zurückkommen, da müsste der Verein nicht leiden", so Guardiola. "Es wäre keine wirtschaftliche Frage. Aber es gäbe ein Problem und das muss ich dir sagen: Ich wäre der Präsident und ich wäre derjenige, der Dich als Sportdirektorin einstellt."

Bonmati, die in dieser Woche mit dem Laureus Award für die Sportlerin des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde, entgegnete: "Ich mag es, zu bestimmen. Ich finde es nach wie vor schade, dass nur wenige Frauen in diesen Positionen das Sagen haben. Vielleicht ist es so weit, wenn Du mit 80 Jahren als Trainer aufhörst."

Pep meinte: "Keine Sorge, ich habe nicht vor, als Trainer zu arbeiten, bis ich 80 bin. Wir werden sehen, wer wen verpflichtet."