Audio vom VAR-Check veröffentlicht: Warum Lamine Yamals vermeintliches Tor im Clasico gegen Real Madrid nicht zählte

Zu hören ist der Video Assistant Referee Sanchez Martinez, der dem Feldschiedsrichter Soto Grado mitteilt, es gebe keinen schlüssigen Beweis dafür, dass der Ball die Torlinie vollständig überquert habe.

In der von der RFEF veröffentlichten Tonaufnahme ist Martinez zu hören, wie er zu Grado sagt: "Es gibt keinen Beweis dafür, dass der Ball im Tor gelandet ist". Barça und vor allem Laporta dürfte die Erklärung durch den Verband kaum zufriedenstellen.

Nach Niederlagen gegen Paris Saint-Germain in der Champions League und Real Madrid in der Meisterschaft geht es für Barcelona am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FC Valencia in La Liga weiter.