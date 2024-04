Wiederholungsspiel gegen Real Madrid? FC Barcelona erwägt Einspruch nach nicht gegebenem Barça-Tor

"Wir haben den RFEF gebeten, uns alle Bilder und Audioaufnahmen von Lamines annuliertem Treffer zur Verfügung zu stellen", wird Laporta von Fabrizio Romano zitiert: "Wenn es ein reguläres Tor war, schließen wir nicht aus, danach zu fragen, das Spiel zu wiederholen." Man werde noch weiter gehen und schließe nichts aus.

Die Meisterschaft ist für den FC Barcelona damit so gut wie gelaufen. Auch in der Champions League sind die Katalanen jüngst im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden. In den verbliebenen sechs Liga-Partien geht es darum, den zweiten Platz zu festigen. Unter anderem im Topspiel beim FC Girona am 4. Mai 2024.