"Halten Deinen Parkplatz frei, Jude": NFL-GOAT Tom Brady besucht Clasico und lockt Real-Madrid-Superstar Bellingham

Jude Bellingham antwortet auf Tom Bradys "Angebot"

"Ich habe dieses Spiel jahrelang im Fernsehen gesehen, es war unglaublich", schrieb der 46-Jährige nach dem Spiel bei Instagram. Bei diesen "jungen Superstars" sei die Zukunft in "guten Händen".

Brady, der sieben Mal den Super Bowl gewann, zeigt sein Interesse am Fußball auch in finanzieller Hinsicht: Seit 2023 ist er Anteilseigner und Vorsitzender des Beirats bei Birmingham City.

Die Anstecknadel des englischen Zweitligisten trug er auch in der Kabine von Real Madrid. Mit einem Augenzwinkern "lockte" er Bellingham, der in Birmingham Profi geworden war, zurück nach England: "Wir halten deinen Parkplatz in Birmingham frei, Jude", schrieb er. Bellingham antwortete: "Parkplatz Nummer 22, bitte."

Durch den Sieg gegen Verfolger Barcelona ist Real Madrid die spanische Meisterschaft kaum mehr zu nehmen. Sechs Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung der Königlichen zum Zweitplatzierten elf Punkte.

Für Bellingham und Co. geht es am kommenden Freitag mit einem Gastspiel bei Real Sociedad San Sebastian in der Liga weiter, ehe am 30. April das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale beim FC Bayern München steigt.