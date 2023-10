Clasico 2023, FC Barcelona vs. Real Madrid: Termin, Ort, Datum, Anpfiff, Übertragung im Free-TV und Livestream

In der spanischen Primera Division kommt es am Wochenende zum prestigeträchtigen Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten Mannschaften des Landes, der FC Barcelona empfängt Real Madrid zum El Clásico. Hier bei SPOX bekommt Ihr diesbezüglich die Antworten zu folgenden Punkten: Termin, Ort, Datum, Anpfiff sowie Übertragung im TV und Livestream.

Fußballfans aus aller Welt dürfen sich am Wochenende auf einen absoluten Leckerbissen freuen. Im Rahmen des 11. Spieltags stehen sich in der spanischen Primera Division der FC Barcelona und Real Madrid im prestigeträchtigen El Clásico gegenüber.

Es ist das erste Duell der beiden erfolgreichsten Mannschaften des Landes in der laufenden Meisterschaft, jedoch standen sie sich vor Saisonbeginn in den Vereinigten Staaten bereits in einem Freundschaftsspiel gegenüber. Dieses entschieden die Katalanen mit 3:0 für sich, für das kommende Duell werden die Karten jedoch wieder neu gemischt.

Clasico 2023, FC Barcelona vs. Real Madrid: Termin, Ort, Datum, Anpfiff

Und dieses ist für Samstag, den 28. Oktober, geplant. Der aktuelle Tabellenführer aus Madrid ist dabei zu Gast beim Tabellendritten aus Barcelona, genauer gesagt im Estadi Olimpic Lluis Companys, wo um 16.15 Uhr der Pfiff zum Anstoß ertönt.

© getty Der FC Barcelona und Real Madrid stehen sich am Sonntag im El Clasico gegenüber.

Für beide Mannschaften ist die Begegnung am Samstag das zweite Pflichtspiel in dieser Woche. Die Königlichen bezwangen am Dienstag in der Champions League Sporting Braga mit 2:1, Barca muss am Mittwoch gegen Schachtar Donezk ran.

Nicht nur wegen der kürzeren Erholungszeit muss sich Blaugrana-Trainer Xavi für Samstag etwas überlegen, dazu kommt, dass er auch einige wichtige Ausfälle beklagen muss.

Clasico 2023, FC Barcelona vs. Real Madrid: Übertragung im Free-TV und Livestream

Was die Übertragung des Krachers betrifft, werdet Ihr nicht im Free-TV fündig, sondern beim Streamingdienst DAZN. Das "Netflix des Sports" ist auch in dieser Saison für die Übertragung der höchsten spanischen Spielklasse verantwortlich und bietet den El Clásico daher ab 15.45 Uhr an. Während der Vorberichterstattung fungiert Tobi Wahnschaffe als Moderator, danach übernimmt Jan Platte die Rolle des Kommentators, dabei unterstützt ihn Ex-Real-Spieler Sami Khedira als Experte.

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Abo-Pakete, die einen Zugang zum DAZN-Angebot versprechen, jedoch deckt nicht jedes davon alle Sportarten und Livestreams ab. Mit DAZN Unlimited und DAZN Super Sports seid Ihr auf der richtigen Seite, wenn es um die Primera Division und den El Clásico geht. Allen, die nur ein DAZN-World-Paket haben, wird der Zugang zum Spiel dagegen versperrt.

Clasico 2023, FC Barcelona vs. Real Madrid: Übertragung im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Spektakel in Barcelona live verfolgen zu können, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an, in dem das Spielgeschehen von Anpfiff bis Schlusspfiff beschrieben wird.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

