FC Barcelona einig mit Paranaense: Vitor Roque kommt 2024 zu Barça

CA Paranaense hat sich mit dem FC Barcelona auf einen Transfer von Offensivjuwel Vitor Roque verständigt. Das Gesamtvolumen des Deals könnte nach Informationen von SPOX und GOAL dabei auf bis zu 74 Millionen Euro ansteigen.

Die Summe besteht zunächst aus einer fixen Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro, welche von den Katalanen in Raten beglichen werden wird. Hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 21 Millionen Euro, die sich aus der Anzahl der Spiele und Tore sowie aus den individuellen und kollektiven Erfolgen errechnen. Die übrigen 13 Millionen Euro setzen sich aus Transaktionssteuern zusammen.

Paranaense wird Roque zunächst ein halbes Jahr zurückleihen, ehe der 18-Jährige dann zu Beginn des Jahres 2024 im Camp Nou auflaufen wird. Zudem behält der Klub aus Brasilien weiterhin 20 Prozent der Transferrechte am jungen Stürmer.