Joselu zu Real Madrid? Gehaltsverzicht für Königstransfer

Real Madrid soll die Verpflichtung von Mittelstürmer Joselu fixiert haben. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, gibt es eine Übereinkunft zwischen den Königlichen, seinem aktuellen Klub RCD Espanyol und dem Spieler selbst.

Es handelt sich demnach um ein Leihgeschäft. Der 33-Jährige soll zunächst für ein Jahr vom La-Liga-Absteiger Espanyol, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht, zu Real wechseln. Dafür zahlt Madrid offenbar eine Leihgebühr von 500.000 Euro. Obendrauf könnte dann eine bereits ausgehandelte Kaufsumme von weiteren 1,5 Millionen Euro kommen; die Kaufoption ist jedoch nicht verpflichtend. Um den Deal möglich zu machen, soll Joselu sogar sein Gehalt reduzieren.

Mit den Wechseln von Stürmer-Star Karim Benzema und Backup Mariano Díaz ist Real Madrid dringend auf der Suche nach neuen Mittelstürmern. Einer davon wird nun offenbar Joselu sein. Bereits im Mai äußerte sich Reals Trainer Carlo Ancelotti zu den Gerüchten und bestätigte: "Ich mag Joselu!" Damals fügte er hinzu, er möge auch andere Spieler, die die "Fähigkeit haben, Tore zu schießen". Joselu aber wohl doch etwas mehr.

Joselu spielte bei Espanyol trotz des Abstiegs eine herausragende Saison. Mit 17 Toren und vier Vorlagen für seinen Klub spielte der gebürtige Stuttgarter sich nicht nur auf Reals Wunschliste. Er rückte auch ins Blickfeld von Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente – und dort liefert er ebenfalls ab: In seinen bisher drei Einsätzen erzielte er drei Tore. Im Nations-League-Halbfinale gegen Italien brauchte er nur vier Minuten auf dem Feld für den 2:1-Siegtreffer zum Finaleinzug.

Wandervogel Joselu vor Rückkehr nach Madrid

Joselu bewies sich in einer bisherigen Karriere als echter Wandervogel. Von seinem Jugendklub Celta Vigo wechselte er 2009 schon einmal zu Real Madrid, spielte dort jedoch nur in der B-Mannschaft Real Madrid Castilla. Von dort ging es weiter zur TSG Hoffenheim. Mit Eintracht Frankfurt und Hannover 96 folgten weitere Stationen in Deutschland.

Mit Stoke City, Deportivo La Coruna und Newcastle United folgten drei weitere Klubs in vier Jahren. 2019 schloss sich der Angreifer Deportivo Alavés an, von wo Joselu im Sommer 2022 ablösefrei zu Espanyol wechselte.