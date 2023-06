Real Madrid: Aufstellungsvarianten für die Saison 2023/24 mit Jude Bellingham und Kylian Mbappé

Jude Bellinghams Transfer ist eingetütet, Kylian Mbappé könnte folgen. Real Madrid bastelt an einer furiosen Mannschaft.

Jude Bellingham ist schonmal fix. In dieser Woche verkündete Real Madrid die Verpflichtung des wohl besten jungen Mittelfeldspielers der Welt, am Donnerstag wurde er offiziell vorgestellt - samt legendärer Rückennummer. Bellingham kommt vom BVB und kostet die Sockelablöse von 103 Millionen Euro. Sein Transfer könnte nach verhältnismäßig ruhigen Jahren auf dem Transfermarkt eine denkwürdige Periode beim spanischen Rekordmeister einläuten. Denn die Entwicklungen in dieser Woche legen nahe, dass Kylian Mbappé schon in diesem Sommer ebenfalls ins Santiago Bernabéu wechselt. Eigentlich will der Stürmer PSG erst 2024 verlassen, aber ein ablösefreier Abgang ist mit Frankreichs Edelklub wohl nicht zu machen. Es läuft also auf einen Wechsel zur neuen Saison hinaus und es wäre eine fette Überraschung, sollte der 24-Jährige nicht in einigen Wochen das berühmte weiße Trikot tragen. Mbappé wird eine gehörige Stange Geld kosten. Allerdings verfügt Real laut übereinstimmender Medienberichte über die finanziellen Mittel, um diesen Deal zu stemmen. Nach dem Abgang Karim Benzemas besteht die Notwendigkeit, im Sturm hochkarätig nachzulegen. Das Timing passt also! Madrid setzt aber nicht ausschließlich auf Superstars, auch sinnvolle Neuzugänge ohne ganz große Namen werden getätigt. So holte Real vor einigen Tagen Linksverteidiger Fran Garcia von Rayo Vallecano zurück und schnappt sich damit einen talentierten Spieler, der eine Position bekleidet, auf der Bedarf besteht. Wie könnte sich das alles sortieren? SPOX wirft einen Blick auf Reals mögliche Startformation am 1. Spieltag der Saison 2023/24.

© getty Torwart: Thibaut Courtois Keine Überraschung hier. Courtois war in dieser Saison wohl der beste Torhüter der Welt und hat noch einige gute Jahre vor sich. Madrid wird sich allerdings Gedanken über die Zukunft machen müssen, denn Ersatztorhüter Andriy Lunin wird mit Sicherheit weiterziehen. Im Idealfall gibt es aber einen internen Ersatz, die jungen Keeper aus der eigenen Akademie werden noch abschließend bewertet. Ein Ersatztorwart mit langfristigem Potenzial für die Startelf könnte auch anderswo zu finden sein. Alban Lafont von Nantes wäre ein solcher Kandidat.

© getty Rechtsverteidiger: Dani Carvajal Dani Carvajal ist aktuell auf der rechten Abwehrseite noch immer das Maß der Dinge. Allerdings zeigte der 31-Jährige zum Ende der vergangenen Spielzeit ungewohnte Schwächen. Ein Symptom des fortschreitenden Alters? Reals Verantwortliche müssen sich perspektivisch Gedanken machen, wie es auf dieser Position weitergehen soll. Schließlich läuft Carvajals Vertrag Ende der nächsten Saison aus. Vielleicht bekommt Vinícius Tobias aus der Castilla im Laufe der Saison Bewährungschancen. Es halten sich zudem Gerüchte um ein Interesse an Reece James vom FC Chelsea. Das wäre allerdings eine kostspielige Verpflichtung, die erst im kommenden Sommer realisiert werden könnte.

© getty Innenverteidiger: Éder Militão Trotz ein paar Schwierigkeiten auf den letzten Metern der Vorsaison dürfte der brasilianische Nationalspieler einen Stammplatz in Madrid haben. Carlo Ancelotti ist großer Militão-Fan und lobte den ehemaligen Porto-Star regelmäßig in der Öffentlichkeit. Möglich ist auch, dass der Italiener Militão vermehrt auf der rechten Seite einsetzt. Dort lief dieser bereits 2022/23 mehrfach auf und könnte Carvajal Verschnaufpausen geben. Dazu böte es Ancelotti die Möglichkeit seine drei starken Innenverteidiger gleichzeitig aufzustellen.

© getty Innenverteidiger: Alaba oder Rüdiger? Die Wahl zwischen Antonio Rüdiger und David Alaba zu haben, ist ein wahres Luxusproblem. Alaba ist vielseitig und ein echter Anführer, Rüdiger der geborene Zweikämpfer. Ancelotti wird hier wieder viel rotieren. Zudem gibt es auch noch Allrounder Nacho, der seinen Vertrag verlängert hat und als dienstältester Spieler nach Benzemas Abgang die Kapitänsbinde übernehmen wird.

© getty Linksverteidiger: Fran Garcia García gehörte bei Rayo Vallecano in den letzten Monaten zu den stärksten Linksverteidigern in LaLiga, und es kam wenig überraschend, dass Real von seiner Rückkaufoption auf das Eigengewächs Gebrauch gemacht hat. Der 23-Jährige soll sofort mit Ferland Mendy und Eduardo Camavinga konkurrieren. Hinter Mendy liegt eine schwierige Saison, er gilt überdies als Verkaufskandidat. Und Camavinga ist kein gelernter Außenverteidiger. Der Franzose hat mehrfach betont, lieber im Mittelfeld spielen zu wollen.

© getty Zentraler Mittelfeldspieler: Eduardo Camavinga Bereits vor einem Jahr kündigte Carlo Ancelotti an, Toni Kroos und Luka Modric häufiger Pausen zu gönnen. Am Ende aber spielten doch wieder die beiden Routiniers, vor allem in den entscheidenden Partien. Nun aber dürfte die Wachablösung in der Zentrale endgültig eingeläutet werden. Erster Kandidat auf die defensivste Position in Reals Mittelfeld ist Camavinga. Als Linksverteidiger war er bereits einer der stärksten Spieler der Blancos, als technisch starker Abräumer könnte er seine Stärken vor der Abwehr noch besser einbringen. Das Potenzial des 20-Jährigen wirkt grenzenlos.

© getty Zentraler Mittelfeldspieler: Fede Valverde Hier könnte auch Aurelien Tchouameni stehen. Allerdings hatte der 80-Millionen-Euro-Einkauf des Vorjahres nach verheißungsvollem Beginn im Anschluss an die Weltmeisterschaft ein tiefes Formloch. In Madrid ist man trotzdem weiter von ihm überzeugt. Valverde dagegen ist ein Muster an Zuverlässigkeit. Egal auf dem rechten Flügel oder als Achter - der Nationalspieler Uruguays liefert regelmäßig ab und kommt immer auf seine Einsatzzeiten. Ganz egal, wie hochkarätig die Konkurrenz ist. Sollte Ancelotti eine extrem offensive Herangehensweise wählen, wäre hier sogar Rodrygo möglich.

© getty Zentraler Mittelfeldspieler: Jude Bellingham Bellingham kommt nach seiner bisher besten Saison in Dortmund und einer starken WM-Endrunde nach Madrid. Es deutet nichts darauf hin, dass der Teenager noch nicht bereit ist, auch beim Rekordsieger der Champions League eine prägende Rolle einzunehmen. Eine kurze Eingewöhnungszeit wird Bellingham sicher zugestanden, aber Real würde nicht mehr als 100 Millionen Euro für einen Spieler hinblättern, der trotz namhafter Mitbewerber nicht in absehbarer Zeit ein ernsthafter Kandidat für die Stammelf ist.

© getty Rechtsaußen: Rodrygo Kein Spieler Reals hat in den vergangenen zwölf Monaten einen größeren Entwicklungssprung hingelegt als Rodrygo. Die Zahlen seiner letzten Saison belegen das eindrucksvoll. So lieferte er zum Beispiel 20 Assists und verdoppelte damit seine Ausbeute aus dem Vorjahr. Er ist ein wesentliches Element in Madrids flüssigem Offensivspiel. Sollte Ancelotti mal auf ein 4-2-3-1 umstellen, wäre der Brasilianer erster Anwärter auf die '10'. Das ist nach wie vor Rodrygos Lieblingsposition.

© getty Mittelstürmer: Kylian Mbappé Es wirkte seit langer Zeit unausweichlich, nun dürfte es schon in diesem Sommer so weit sein: die Traumhochzeit zwischen Kylian Mbappé und Real Madrid. Womöglich war ein ablösefreier Wechsel 2024 das anvisierte Ziel, doch PSGs Haltung dazu und Benzemas Abschied ändern dies. Es gibt einige begründete Fragen zu Mbappés Eignung auf der Position des Mittelstürmers. Er ist eigentlich keine klassische Nummer 9 und sorgte in Paris sogar für Ärger, als er im Zentrum ranmusste. Er agiert in der Tat in ähnlichem Räumen wie Real-Star Vinícius Júnior. Aber dies ist ein Team von Carlo Ancelotti, in dem die Stimmung oft wichtiger ist als die tatsächliche Position. Hält der Coach Mbappé bei Laune, wird er auch als Stoßstürmer eine Wucht sein.

© getty Linksaußen: Vinícius Jr. Wie gesagt, trotz des möglichen Mbappé-Kaufs besteht auf dem linken Flügel kein Grund, etwas zu ändern. Vinícius verkörpert dort pure Weltklasse und es gab in Europa zuletzt wenige stärkere Spieler als den 22-Jährigen.