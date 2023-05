FC Barcelona: Ilkay Gündogan von Manchester City wäre nicht der passende Neuzugang

Ilkay Gündogan wird immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Doch in Xavis Mittelfed würde der 32-Jährige von Manchester City nicht zwingend passen.

FC Barcelona: Ein zu geringes Budget

In einer perfekten Welt, in der Barcelona nicht an die finanziellen Regeln der La Liga gebunden wäre, sollte Barça den Deal so früh wie möglich abwickeln.

Jede Mannschaft würde Gündogan gerne in seinen Reihen haben. In den letzten Wochen hat er gezeigt, dass er zur Weltklasse gehört. Mit bald 33 Jahren ist er zudem bereit, eine neue Herausforderung zu suchen.

Aber das Problem ist, dass die Katalanen wieder einmal in massiven finanziellen Schwierigkeiten stecken. Sie konnten nicht einmal die vier Spieler für die neue Saison registrieren, deren Verträge sie jüngst verlängert haben - darunter der von Gavi.

La-Liga-Präsident Javier Tebas, der Barcelona immer kritisch gegenübersteht, hat klargemacht: 200 Millionen Euro muss der Verein einnehmen, um neue Spieler holen zu dürfen.

Sparmaßnahmen haben sie bereits eingeleitet: Einige Spieler werden verkauft oder oder gehen am Saisonende (wie Sergio Busquets), andere haben auf Gehalt verzichtet. Die Blaugrana hat sogar ihren eigenen Fernsehsender abgeschafft, um acht Millionen Euro einzusparen.

Sollten sie jemals die geforderte Summe stemmen, können sie nicht unbedingt mit Geld um sie werfen. Sie brauchen einen neuen Rechtsverteidiger und einen defensiven Mittelfeldspieler, der Busquets ersetzt. Auch ein neuer Stürmer ist denkbar, wie der brasilianische Teenager Vitor Roque.

Und vor allem: Vor Gündogan steht Lionel Messi auf der Einkaufsliste.