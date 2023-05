FC Barcelona: Mündliche Einigung? Barça ist wegen Deal für Manchester Citys Ilkay Gündogan wohl äußerst zuversichtlich

Der FC Barcelona ist hinsichtlich einer Verpflichtung von Ilkay Gündogan von Manchester City zuversichtlich und hat angeblich schon eine mündliche Einigung mit dem deutschen Nationalspieler erzielt. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.

Gündogans Vertrag bei den Citizens läuft im Sommer aus, sodass er den Klub ablösefrei verlassen kann. Dem Bericht zufolge hat Gündogan einem neuen Drei-Jahres-Vertrag bei den Katalanen bereits zugestimmt.

Da der FC Barcelona weiterhin große finanzielle Schwierigkeiten hat und zum Sparen gezwungen ist, müssen bei den Katalanen erst einmal Spieler gehen oder Gehälter gekürzt werden, bevor Gündogan bei LaLiga im Falle eines Wechsels registriert werden kann.

Wahrscheinlich arbeiten die Katalanen, die auch Lionel Messi von Paris Saint-Germain zurückholen wollen, an einem Finanzkonzept, das von LaLiga abgesegnet werden muss, damit sie auf dem Transfermarkt tätig werden können.

Gündogan spielt seine siebte Saison bei Man City. Er kam 2016 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund in die Premier League. Zuvor hatte er in der Bundesliga auch schon für den 1. FC Nürnberg gespielt.

Der 32-Jährige ist in dieser Saison nicht nur Stammspieler bei City, sondern auch der Kapitän. Er stand in bislang 26 Premier-League-Duellen in der Startelf und erzielte dabei acht Tore, zuletzt gelangen ihm sowohl gegen Leeds als auch bei Everton jeweils Doppelpacks.