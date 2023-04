"Halt die Klappe, Du bist sehr schlecht": Vinícius provoziert bei Real Madrids Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona

Stürmer Vinícius Júnior von Real Madrid hat im Clásico gegen den FC Barcelona in der Copa del Rey am Mittwochabend für reichlich Stress gesorgt. Der Brasilianer war beim 4:0-Sieg seiner Mannschaft im Camp Nou in mehrere hitzige Duelle verwickelt und soll dabei unter anderem Barça-Stürmer Ferran Torres verbal abgewatscht haben.

In der Schlussphase geriet Vinícius mit Barcelonas Abwehrspieler Ronald Araújo aneinander, in der Folge entwickelte sich eine Rudelbildung. Während seine Mitspieler versuchten, den bereits verwarnten Brasilianer zu beruhigen, mischte sich Torres ein und zeigte mit dem Zeigefinger auf Vinícius. Dieser entgegnete im anschließenden Wortgefecht: "Halt die Klappe, Du bist sehr schlecht." Die Mundo Deportivo bestätigte diesen Wortlaut, der auf den TV-Bildern zu sehen war.

Araujo sagte über Reals Angreifer: "Ich habe mich etwas aufgeregt, weil er meine Mannschaftskameraden das ganze Spiel über vollgequatscht und provoziert hat. Ich habe immer gesagt, dass er ein toller Spieler ist, der noch besser wird, wenn er sich nur auf das Spiel konzentriert. Ich habe immer Respekt, aber er hat so viel geredet und dadurch hat es sich hochgeschaukelt."

Vinícius Júnior gilt nicht erst seit Mittwoch in Spanien als Reizfigur. Der Linksaußen provoziert regelmäßig mit seiner lässigen Spielweise und seinen Tanzeinlagen beim Torjubel. Häufig geht die Abneigung gegnerischer Spieler und Fans allerdings zu weit. Mehrfach wurde Vinícius Júnior in den letzten Monaten von den Rängen rassistisch beleidigt.

Real schaffte durch den klaren 4:0-Erfolg trotz einer Niederlage im Hinspiel den Einzug in das Pokalfinale. Dort treffen die Schützlinge von Trainer Carlo Ancelotti am 6. Mai auf Außenseiter CA Osasuna.

Der Führungstreffer in Barcelona war Vinícius' 20. Saisontor im 43. Spiel. Außerdem lieferte der 22-Jährige noch 14 Assists.