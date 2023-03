Es ist wieder soweit, in La Liga steht El Clásico vor der Tür. Wann das Derby zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid stattfinden und wo Ihr es im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

Der zweite von drei Clásicos innerhalb weniger Wochen steht an! Am Sonntag, den 19. März 2023, empfängt der FC Barcelona zuhause Real Madrid - um 21 Uhr geht es im Camp Nou los.

Erst vor Kurzem trafen die beiden Rivalen im Copa del Rey aufeinander. Das Halbfinal-Hinspiel hat Barca mit 1:0 in Madrid knapp für sich entschieden und sich damit eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel erarbeitet. Auch in der Liga stehen die Katalanen aktuell besser da: Der FC Barcelona thront in der Liga auf Rang eins.

Aber nun zur wichtigsten Frage: Wer zeigt / überträgt Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid live im TV und Livestream? Dieser Artikel liefert Antworten!

Wer zeigt / überträgt Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid live im TV und Livestream?

Im Free-TV könnt Ihr den Clásico nicht verfolgen, und auch im Pay-TV gibt es keine Anlaufstelle. Die Primera Division liegt nämlich in dieser Saison beim Streamingdienst DAZN! Dort geht es eine halbe Stunde vor dem Anpfiff los mit der Übertragung, folgendes Team ist für Euch im Einsatz:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Experte: Felix Kroos

Wenn Ihr das Programm von DAZN nutzen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement. Je nachdem, welches Paket Ihr Euch sichert, steht Euch eine ganze Menge an Liveübertragungen aus dem US-Sport, Fußball, Kampfsport, Tennis, Darts oder Motorsport zur Verfügung. Das sind Eure Optionen: DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World.

© getty Das Hinspiel gewann Real mit 3:1.

Primera Division: Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid im Liveticker

Natürlich halten wir Euch auch bei SPOX auf dem Laufenden. Mit unserem Liveticker müsst Ihr keine Aktion verpassen!

Hier geht's zum Liveticker des Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

Primera Division, Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde - S. Busquets, F. de Jong, Kessié - Raphinha, Ferran Torres, Gavi

ter Stegen - Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde - S. Busquets, F. de Jong, Kessié - Raphinha, Ferran Torres, Gavi Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Rüdiger, Nacho - Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Modric, Vinicius Junior - Benzema

© getty Der FC Barcelona führt die Tabelle der Primera Division an.

Begegnung: FC Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona vs. Real Madrid Wettbewerb: La Liga

La Liga Spieltag: 26

26 Datum: 19. März 2023

19. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona TV: -

- Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

