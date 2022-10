FC Barcelona: Stars angeblich wegen Aussagen von Joan Laporta verärgert

Die Spieler des FC Barcelona sind angeblich nach den jüngsten Aussagen ihres Präsidenten Joan Laporta verärgert. Das berichtet der spanische Radiosender Cadena COPE.

Demnach seien die Barca-Kicker besonders vom Timing Laportas überrascht und irritiert. Schließlich steht die Mannschaft von Trainer Xavi vor einer Woche der Wahrheit.

In der Champions League muss ein Sieg gegen Inter Mailand her (Mi., 21 Uhr im LIVETICKER), in der Liga steht vier Tage später der Clasico bei Real Madrid auf dem Programm (So., 16.15 Uhr im LIVETICKER).

Laporta hatte die Jahreshauptversammlung Barcelonas dazu genutzt, gegen einige Stars nachzutreten. "Wir haben versucht, mit vielen Spielern über Gehaltskürzungen zu sprechen, aber sie wollten nicht", so Laporta.

Aufgrund der Weigerung der Spieler mussten mehrere Vorstandsmitglieder mit ihrem eigenen Vermögen zehn Millionen Euro vorstrecken, damit Barcelona Neuzugang Jules Koundé vom FC Sevilla bei LaLiga registrieren konnte.