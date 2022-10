Xavi bestätigt: FC Barcelona und Atlético wegen Antoine Griezmann einig

Atlético Madrid und der FC Barcelona haben sich auf einen fixen Transfer des französischen Nationalspielers Antoine Griezmann verständigt. Barça-Trainer Xavi bestätigte im Rahmen einer Pressekonferenz, dass es in den Verhandlungen einen Durchbruch gegeben habe.

Xavi erklärte: "Der Klub hat mir gesagt, dass sie eine Einigung erzielt haben. Aber es ist noch nicht offiziell. Kommt es zu einer Einigung, bedeutet dies, dass alle Parteien zufrieden sind. Ich wünsche dem Spieler nur das Beste."

Aktuell ist Griezmann noch von Barcelona an Atlético ausgeliehen. Eine Klausel in dem entsprechenden Leihvertrag hatte zuletzt für Unstimmigkeiten zwischen den beiden Vereinen gesorgt. Die Vorstellungen darüber, wann eine an bestimmte Einsatzzeiten Griezmanns gekoppelte Kaufpflicht Atléticos für den kommenden Sommer greifen sollte, gingen auseinander.

Mit der Einigung sind diese Unstimmigkeiten aber ausgeräumt. Nach Informationen von SPOX und GOAL ging es in den Gesprächen zuletzt darum, dass der 31-Jährige für eine Ablöse von 20 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen fest in die spanische Hauptstadt wechselt. Sein Vertrag bei Barça läuft noch bis 2024.

Griezmann war im Sommer 2019 für 120 Millionen Euro von Atlético nach Barcelona gewechselt, konnte die hohen Erwartungen im Camp Nou jedoch nicht erfüllen. Nach nur zwei Jahren folgte daher die Rückkehr nach Madrid, wo er in der aktuellen Saison meist als Joker agierte.