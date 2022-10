Iker Casillas mit mysteriösem Coming-out? Das steckt hinter dem Tweet der Real-Legende

Es wäre wohl das größte Coming-out in der Geschichte des Fußballs: Via Twitter hat der langjährige Torhüter von Real Madrid, Iker Casillas, mitgeteilt, homosexuell zu sein. Allerdings bestehen sehr große Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieses Tweets.

"Ich hoffe Ihr respektiert das: Ich bin schwul", lautete der Tweet, der mit dem Account der Real-Legende am Sonntagnachmittag abgesetzt wurde. Noch mysteriöser ist hingegen eine Antwort auf die Mitteilung von Ex-Nationalmannschaftskollege Carles Puyol. Die lautete: "Es ist Zeit, unsere Geschichte zu erzählen, Iker!" Garniert wurde die Nachricht mit einem Herz- und einem Kuss-Emoji. Nach etwa einer Stunde wurde der Tweet wieder gelöscht.

Die Mundo Deportivo spekuliert über einen möglichen Hacker-Angriff auf die Twitter-Konten des ehemaligen Welttorhüters und der Barca-Legende. Wie die AS berichtet, soll es sich bei Casillas' Tweet hingegen um eine ironische Reaktion auf Berichte in spanischen Medien über eine angebliche Affäre handeln.

Casillas war fünf Jahre lang mit der Sportjournalistin Sara Carbonero verheiratet, bevor sie sich im März 2021 trennten. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Puyol ist mit Vanessa Lorenzo liiert und hat mit ihr eine gemeinsame Tochter.

© Twitter Der Tweet, um den es geht: Iker Casillas verkündet offenbar sein überraschendes Coming-out.

Casillas wurde im Laufe seiner Karriere Weltmeister, zweimal Europameister, gewann fünf spanische Meisterschaften und drei Champions-League-Titel. In insgesamt 25 Jahren bei Real Madrid absolvierte er 725 Pflichtspiele für die Königlichen.