FC Barcelona gibt Verpflichtung von Franck Kessie bekannt

Der FC Barcelona hat den ablösefreien Mittelfeldspieler Franck Kessie verpflichtet, nachdem sein Vertrag bei der AC Mailand zum 30. Juni 2022 ausgelaufen war. Dies gaben die Katalanen am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Kessie erhält in Barcelona einen Vierjahresvertrag bis 2026, wobei in seinen Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro verankert wurde. Die Vorstellung des Spielers soll am 6. Juli stattfinden.

Laut Medienberichten soll Kessie in Barcelona ein Jahresgehalt von rund 6,5 Millionen Euro beziehen. Barca-Boss Joan Laporta hatte den Deal vor wenigen Tagen bereits indirekt bestätigt, nun meldete Barca Vollzug.

Der 25-Jährige war im Sommer 2019 für 32 Millionen Euro von Atalanta zu den Rossoneri gewechselt. Für die Mailänder absolvierte der ivorische Nationalspieler insgesamt 223 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 37 Tore.