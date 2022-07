Enttäuschter Dani Alves teilt gegen Ex-Klub FC Barcelona aus

Nachdem sein Vertrag beim FC Barcelona nicht verlängert wurde, kritisiert Dani Alves seinen Abgang und die mangelnde Wertschätzung.

Dani Alves zeigt sich enttäuscht über die Art und Weise, wie sein Abgang beim FC Barcelona gehandhabt wurde. Im Guardian erzählt der Brasilianer aus dem Nähkästchen und macht seinem Unmut Luft: Die Verantwortlichen des Klubs würden sich "nicht um die Leute kümmern, die Geschichte geschrieben haben".

Der Außenverteidiger kehrte Ende letzten Jahres zum zweiten Mal zu Barcelona zurück, ist nach nur 17 Einsätzen für die Blaugrana aber derzeit wieder vereinslos.

Vor allem die mangelnde Kommunikation kritisiert Alves, auch über die Zukunft des Vereins macht sich der Verteidiger Sorgen. "Ich bin nicht traurig gegangen. Ich bin glücklich, dass ich nach Barcelona zurückkehren konnte. Ich habe fünf Jahre lang davon geträumt, diese zweite Ära erleben zu können. Das Einzige, was mir missfallen hat, war die Art und Weise, wie mein Abgang gehandhabt wurde."

Und weiter: "Seit meiner Rückkehr habe ich sehr deutlich gemacht, dass ich kein 20-Jähriger mehr bin und dass ich möchte, dass die Dinge direkt angesprochen werden."

FC Barcelona: Dankbarkeit überwiegt bei Dani Alves

Dennoch sei Alves seinem Ex-Coach Xavi und den Klubverantwortlichen über alles dankbar, dass ihm in Barcelona noch eine Chance gegeben wurde, verrät der Brasilianer.

"Die Arbeit außerhalb des Platzes muss verbessert werden. Die Mentalität ist das genaue Gegenteil von dem, was wir vor einigen Jahren aufgebaut haben. Alles, was auf dem Spielfeld passiert, ist ein Spiegelbild dessen, was draußen passiert", so Alves im Interview.

Beendet Dani Alves seine Karriere?

Ein Karriereende schließt Dani Alves trotz seines fortgeschrittenen Alters erst einmal aus. Es gäbe Interessenten aus Spanien und Mexiko, außerdem wolle er auch mit 39 noch weiter Trophäen gewinnen. Auch die WM 2022 mit Brasilien ist ein großes Ziel des Defensivprofis.

"Ich weiß, dass alle über mein Alter reden, dass ich alt bin, dass mich vor 20 Jahren alle wollten und heute nicht. Aber ich bin da ganz anderer Meinung, denn ich habe heute so viel Erfahrung, die ich vor 20 Jahren noch nicht hatte. Wenn ein großes Spiel ansteht, werden 20-Jährige nervös und ängstlich, aber ich nicht."