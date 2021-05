Fußball-Kolumne - Joachim Löw: Was für Real Madrid spricht und was dagegen

Offenbar benötigt Real Madrid im Sommer einen Nachfolger für Zinedine Zidane - und Jogi Löw gehört einmal mehr zu den Topkandidaten. Dennoch spricht vieles für eine stressfreiere Zukunft des Bundestrainers in zwei anderen Ländern. Die Fußball-Kolumne.

Man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass Hansi Flick neuer Bundestrainer wird. Eine rasche Einigung gilt nur noch als Formsache. Nicht mal der beim DFB für die Neubesetzung zuständige Oliver Bierhoff widerspricht da noch.

Dass Flick die deutsche Nationalmannschaft allerdings schon bei der im nächsten Monat beginnenden EM-Endrunde betreuen wird, wie es Ex-Meistercoach Felix Magath kürzlich gefordert hat, kann man ausschließen. Für den Juni hat der Trainer des FC Bayern Urlaub gebucht.

Der 55-Jährige wird auch sonst alles vermeiden, was seinem einstigen Chef den Abschied verderben könnte. Nach 17 Jahren in Diensten des DFB hört Jogi Löw bekanntlich auf und will sich bis dahin nur auf seine letzte große Aufgabe konzentrieren. "Für mich gilt voller Fokus auf die EM", sagte er nach seiner Rücktrittsankündigung Anfang März. "Danach wird man sehen. Bis dahin werde ich keine Gespräche führen."

Real: Perez hat Löw auf dem Zettel

Allerdings hat Löw auch erklärt, dass er sich mit 61 Jahren noch lange nicht "im Schaukelstuhl" sehe: "Meine Trainerlaufbahn wird danach nicht vorbei sein. Denn ich liebe die tägliche Arbeit auf dem Platz und das individuelle Training mit den Spielern."

Kommt es vielleicht sogar ganz schnell zu einer neuen Aufgabe? Zumindest wird Löw wieder einmal als Topkandidat bei Real Madrid gehandelt. Denn nach Informationen von SPOX und Goal gehen immer mehr Spieler und Verantwortliche bei den Königlichen davon aus, dass Zinedine Zidane den Verein trotz Vertrags bis 2022 nach einer bislang enttäuschenden Spielzeit schon am Saisonende verlassen wird.

Und neben Klubikone Raul, der aktuell die zweite Mannschaft von Real trainiert und auch bei Eintracht Frankfurt gehandelt wird, soll Vereinsboss Florentino Perez nach übereinstimmenden Informationen vor allem Löw auf dem Zettel haben.

Löw als dritter deutscher Real-Coach?

Bereits in der Vergangenheit hat der Präsident mehrfach um den Badener geworben, zweimal soll es sogar eine konkrete Anfrage gegeben haben: 2015 nach der Trennung von Carlo Ancelotti und 2018, als Perez händeringend schon einmal nach einem Nachfolger für Zidane suchte.

Da Löw damals aufgrund der bevorstehenden WM in Russland nicht zur Verfügung stand, warb Real stattdessen den spanischen Nationalcoach Julen Lopetegui ab. Der wurde daraufhin noch vor der WM vom Verband und wenige Monate später wegen Erfolglosigkeit auch von Real entlassen. Im März 2019 übernahm dann erneut Zidane.

Nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League stehen nun alle Zeichen auf das Ende der zweiten Ära des Franzosen und Löw könnte im dritten Anlauf doch noch ein Königlicher werden - er wäre der dritte deutsche Chefcoach nach Jupp Heynckes (1997/98) und Bernd Schuster (2007/08).

"Ich beobachte das mit dem Jogi schon seit einigen Jahren. Deutsche sind sehr beliebt bei Real, wir haben ja schließlich alle dort einen guten Job gemacht. Mich würde nicht wundern, wenn Real versucht, Löw im Sommer zu holen", sagte Schuster schon vor zwei Jahren der Welt.

Joachim Löw gibt Rücktritt nach der EM bekannt: Die Karriere des Weltmeisters in Bildern © getty 1/36 Joachim Löw wird nach der EM 2021 von seinem Amt als Bundestrainer zurücktreten. Das gab der DFB bekannt. Wir blicken auf die bewegte Karriere vom Bundes-Jogi zurück. © imago images 2/36 Der gebürtige Schwarzwälder Löw geht nach dem Abschluss der mittleren Reife nach Freiburg, spielt dort bei den Sportfreunden Eintracht Freiburg. 1978 folgt der Wechsel zum SC Freiburg, wo der Stürmer in der 2. Liga 18 Tore in 71 Spielen erzielt … © imago images 3/36 … und sich beim VfB Stuttgart empfiehlt. Aufgrund eines Schien- und Wadenbeinbruchs fällt Löw zunächst aus. Statt Neckarstadion heißt es Kraftraum. © imago images 4/36 Sein Bundesliga-Debüt gibt Löw erst in der Rückrunde, im Februar 1981 verliert er mit 1:3 gegen den 1. FC Köln. Löw kommt in seiner ersten Saison nur auf vier Einsätze und wird an Eintracht Frankfurt verliehen. © imago images 5/36 Bei der SGE darf Löw immerhin 24-mal ran. Fünf Tore schießt er für die Adler, durchsetzen kann er sich aber auch in Frankfurt nicht. Im Sommer 1982 wechselt Löw zurück zum SC Freiburg, zurück in die zweite Bundesliga, zurück in die Wohlfühlzone. © getty 6/36 Beim Sport-Club feiert Löw seine erfolgreichste Zeit als Profi. Zwischen 1982 und 1984 trifft er 25-mal in 65 Spielen. Sein nächster Versuch, auch in der Bundesliga Fuß zu fassen, scheitert erneut. Beim Karlsruher SC kommt Löw 1984/85 kaum zum Zug. © imago images 7/36 Wieder geht es zurück zum SC Freiburg. Vier Jahre bleibt er diesmal, seine Rolle im Team von Jörg Berger wird jedoch zunehmend kleiner. Nach 263 Einsätzen für den Sport-Club geht der 29 Jahre alte Löw in die Schweiz, wo er seine Karriere mit 35 beendet. © imago images 8/36 Übrigens: Der heutige Bundestrainer spielte selbst nie für die deutsche A-Nationalmannschaft. Löw schaffte es "lediglich" in die U21-Auswahl von Berti Vogts. Hier ist er im Spiel gegen Schottland im Einsatz. © imago images 9/36 1994 beginnt für Löw das nächste Kapitel. Zunächst in Winterthur als U13-Coach. Beim Schweizer Drittligisten FC Frauenfeld kehrt er als Spielertrainer sogar nochmal auf den Platz zurück. 1995 wird er Co-Trainer von Stuttgarts Rolf Fringer. © imago images 10/36 Stuttgart verpasst das Ziel Europapokal-Teilnahme mit Platz zehn deutlich. Fringer erhält im Sommer ein Angebot vom Schweizer Fußballverband - er wird Nationaltrainer und verlässt den VfB vier Tage vor Saisonbeginn. Löw übernimmt als Interimstrainer. © imago images 11/36 Es läuft. Nach sechs Spieltagen steht der VfB mit 16 Punkten vor dem FC Bayern auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle. Löw hat Grund zu Grinsen. Er wird vom späteren DFB- und damaligen VfB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder zum Cheftrainer befördert. © imago images 12/36 Bis zum 14. Spieltag steht der VfB an der Tabellenspitze. Das "magische Dreieck" um Krassimir Balakov, Giovane Elber und Fredi Bobic hält Stuttgart auf Kurs. Die Stimmung? Gut. © imago images 13/36 Löw ist Erfolgstrainer. In Stuttgart steigt seine Beliebtheit. Er tritt unter anderem als Werbefigur auf. Hier bewirbt er Salamander-Schuhe im VfB-Design. © imago images 14/36 Löw versucht sich sogar als Fahrer der Stuttgarter Stadtbahn. © imago images 15/36 Trotz Wintertrainingslager mit Glasaufzug in Teneriffa kann der VfB keinen Angriff mehr auf den späteren Meister FC Bayern starten. Stuttgart beendet die Saison aber immerhin auf Platz vier: UEFA-Cup! © getty 16/36 Die starke Saison krönt Löws Mannschaft mit dem DFB-Pokalsieg. Im Finale gegen Energie Cottbus gewinnt Stuttgart mit 2:0. © imago images 17/36 Zur Feier des Tages werden Löw auf dem Stuttgarter Marktplatz von seinen Spielern die Haare rasiert. Die Euphorie beim VfB hält auch danach noch an. In der Folgesaison läuft es erneut gut. © imago images 18/36 Im UEFA-Cup verliert Löw erst das Finale mit 0:1 gegen den FC Chelsea. In der Liga wird der VfB erneut Vierter, den Ansprüchen von Mayer-Vorfelder genügt das offenbar nicht mehr. Löw wird freigestellt, Winfried Schäfer übernimmt. © getty 19/36 Sabbatical? Keineswegs! Im Juli 1998 nimmt Löw ein Angebot des türkischen Erstligisten Fenerbahce an. Mit Fener wird Löw "nur" Dritter, hinter Galatasaray und Besiktas mit dem deutschen Trainer Karl-Heinz Feldkamp. Löw muss nach einem Jahr gehen. © getty 20/36 Es ist der Beginn einer echten Durststrecke. Löw kehrt zurück nach Deutschland, er soll den KSC zurück in die Bundesliga führen. Stattdessen gewinnt Löw nur eines von 18 Spielen. Er wird entlassen, der KSC steigt in die Regionalliga Süd ab. © imago images 21/36 Anfang 2000 nimmt Löw an der Sportschule des Fußball-Verbandes Mittelrhein in Hennef am DFB-Trainerlehrgang teil. Seine Klassenkameraden: Jürgen Klinsmann und Matthias Sammer. © imago images 22/36 Nach einem halben Jahr Pause vom Tagesgeschäft übernimmt Löw erneut einen Job in der Türkei. Er soll Adanaspor vom Abstieg bewahren. Nach 67 Tagen tritt Löw zurück. Die Gründe: Unruhen im Klub und nur zwei Punkte aus fünf Spielen. © imago images 23/36 Erneut ist Löw ein halbes Jahr ohne Job. Im Oktober 2001 übernimmt er beim FC Tirol Milch Innsbruck. Der Klub ist erfolgreich, jedoch hochverschuldet. Unter Löw gelingt der dritte Meistertitel in Serie - dann meldet der Verein Konkurs und löst sich auf. © imago images 24/36 Löw nimmt sich eine Auszeit. Nach einem Jahr heuert der mittlerweile 43-Jährige beim frisch gebackenen Meister Austria Wien an. Nach einer 0:2-Pleite beim späteren Absteiger Kärnten wird Löw als Tabellenführer entlassen. Die Austria wird Vizemeister. © getty 25/36 Im Juli beginnt Löws Ära beim DFB. Nach dem Rücktritt von Rudi Völler (EM-Aus in der Gruppenphase) übernehmen Teammanager Oliver Bierhoff, Bundestrainer Jürgen Klinsmann und Co-Trainer Löw die Zügel beim DFB-Team. © imago images 26/36 Nach dem Sommermärchen 2006 wird Löw Nachfolger von Klinsmann, der seinen Vertrag nicht verlängern will. Löw, der als der Taktiker hinter Motivator Klinsmann galt, gibt als Ziel den EM-Titel 2008 aus. © getty 27/36 Löw führt die Nationalelf ohne Probleme zur EM. Deutschland setzt sich in der K.o.-Runde gegen Portugal und die Türkei durch. Im Finale scheitert die DFB-Elf aber mit 0:1 an der tonangebenden Nationalmannschaft der folgenden Jahre: Spanien. © getty 28/36 Nach der EM verjüngt Löw das Team weiter, verzichtet auf verdiente Nationalspieler wie Michael Ballack oder Torsten Frings und setzt Philipp Lahm als neuen Kapitän ein. Der erste große Titel muss auch mit der nächsten Generation noch warten. © getty 29/36 Bei der WM 2010 scheitert Deutschland im Halbfinale an Spanien (0:1), bei der EM 2012 an Italien (1:2) – ebenfalls im Halbfinale. Also schnell zum Höhepunkt in Löws Karriere: dem Weltmeister-Titel in Rio 2014. Löw wird FIFA-Trainer des Jahres. © getty 30/36 Eine Dynastie wie die der Spanier zwischen 2008 und 2012 bleibt jedoch aus. Bei der EM 2016 scheidet Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich aus (0:2). Löws fünfte Halbfinalteilnahme bei einer WM oder EM – Rekord. © getty 31/36 Zwei Jahre später folgt der Tiefpunkt der Löw-Ära beim DFB: Titelverteidiger Deutschland scheidet in der WM-Gruppenphase aus. Löw zeigt sich selbstkritisch, bezeichnet seine Fehler als "fast schon arrogant", bleibt aber im Amt. © getty 32/36 Löws Trainerstuhl wackelt dennoch weiter bedenklich. Die Erdogan-Affäre um Mesut Özil, Löws Verzicht auf Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels sowie sportlicher Misserfolg bringen Löws Ära ins Wanken. © imago images / Eibner 33/36 Im entscheidenden Spiel um die Qualifikation für die Nations-League-Endrunde blamiert sich das leblose DFB-Team in Spanien bis auf die Knochen und ist mit dem 0:6 gut bedient. Rekordnationalspieler Matthäus fordert im Nachgang sogar den Rücktritt Löws. © getty 34/36 Der DFB ist jedoch weiter überzeugt, dass Löw den Umbruch in der Nationalelf bewältigen kann. 2021 startet Löw in seine vierte EM-Endrunde. Schon jetzt ist er DFB-Rekordtrainer mit 189 Spielen. 120-mal ging er als Sieger vom Platz, der Bundes-Jogi. © imago images / Pressefoto Baumann 35/36 Nach einer Krisensitzung in der DFB-Zentrale kamen die Verantwortlichen zu dem Entschluss, dass Löw der richtige Mann für die EM-Vorbereitung ist. Löw genieße "weiterhin das Vertrauen". © getty 36/36 Dann folgte jedoch die Überraschung: Löw wird das DFB-Team bei der EM noch betreuen, anschließend aber von seinem Amt zurücktreten. Wer sein Nachfolger werden könnte, ist noch nicht bekannt.

Joachim Löw: Auf Klubebene mäßig erfolgreich

Wenige Monate zuvor hatte sich Löw selbst ebenfalls äußerst positiv geäußert. "Das ist natürlich ein Verein, der für jeden Trainer interessant ist", sagte er im ZDF-Sportstudio über Real. Und ergänzte: "Vereinstrainer, daran hätte ich schon noch Interesse."

Zumal er vor seiner Zeit beim DFB auf Klubebene eher mäßig erfolgreich war. Immerhin deutscher Pokalsieger mit dem VfB Stuttgart 1997 und österreichischer Meister mit dem FC Tirol Innsbruck (2002), aber davor und danach auch jeweils nach wenigen Monaten beim Karlsruher SC sowie bei Adanaspor und Austria Wien entlassen.

Umso geschmeichelter dürfte er sich über das anhaltende Interesse des nach wie vor bedeutendsten Fußballklubs der Welt fühlen. Da passt es ins Bild, dass der Weltmeistercoach von 2014 seit einiger Zeit Spanisch lernt.

Und dennoch ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Bundestrainer wegen seines aktuellen Jobs tatsächlich Trainer der Madrilenen wird, zumindest in diesem Sommer. Er werde erstmal eine Pause einlegen, erklärte er, "weil so ein Turnier immer auch in die neue Saison der Vereine hineingeht".

Neuer Job direkt nach großem Turnier? Nur van Gaal war so verrückt

Selbst bei einem EM-Aus in der Vorrunde blieb gerade mal eine Woche bis zum offiziellen Vertragsbeginn am 1. Juli. Je länger die DFB-Auswahl aber im Turnier bleibt, desto unmöglicher wäre ein reibungsloser Übergang in Richtung Madrid. Das Finale findet bekanntlich erst am 11. Juli statt.

Der einzige Trainer, der einen solchen Stresswechsel ohne jegliche Erholungspause nach einem großen Turnier in eine der Topligen wagte, war Louis van Gaal. Der Niederländer übernahm 2014 unmittelbar nach dem WM-Ende und Platz drei mit der Oranje-Elf das Team von Manchester United.

Van Gaal sei aber eben auch wahnsinnig genug für diese Hast gewesen, sagen Kenner der Szene. Sie verweisen zudem auf die aktuellen Trainer der weltbesten Teams wie Thomas Tuchel, Pep Guardiola oder Jürgen Klopp, die ihren Erfolg auch ihrer manischen Besessenheit, strikter Disziplin, einer massiven Reduzierung von Privatleben und Freundeskreis während der Saison und dem Raubbau am eigenen Körper zu verdanken haben.

"Ich sage ehrlich: Das kostet Sie ein großes Stück Ihrer Lebensqualität", begründete Jupp Heynckes 2018, warum er trotz aller Bitten des FC Bayern seinen Vertrag nicht mehr verlängern wollte: "Ich bin alleine hier, habe kein Privatleben. Das Leben besteht aber nicht nur aus Arbeit."

Flick, Nagelsmann, Rose und Co: Deutschlands schnellstes Trainerkarussell der Geschichte © getty 1/37 Das gab es noch nie! Deutschlands Top-7-Klubs könnten ab Sommer allesamt von neuen Trainern geleitet werden. Eine Übersicht über das große Stühlerücken. © getty 2/37 HANSI FLICK | 56 Jahre | Aktueller Arbeitgeber: FC Bayern München | Kommender Arbeitgeber: noch offen © getty 3/37 Flick kam zur Saison 2019/20, um Niko Kovac zu unterstützen. Im November beerbte der ehemalige Löw-Assistent den Kroaten zunächst interimsweise, sein erfrischender und erfolgreicher Fußball brachte ihm jedoch eine Festanstellung ein. © imago images 4/37 Flick gewann mit dem FCB in anderthalb Jahren sechs Titel, überwarf sich aber in der Folge mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic offenbar derart irreparabel, dass er den Klub um die Auflösung seines bis 2023 gültigen Vertrages bat. © getty 5/37 Die Bayern kamen Flicks Wunsch nach, der Weg für ihn ist somit frei, um Joachim Löws Nachfolge anzutreten. Im Zuge des Flick-Bebens präsentierte der Rekordmeister einen prominenten Ersatz: Julian Nagelsmann kommt für eine Rekordablöse aus Leipzig. © IMAGO / Revierfoto 6/37 JULIAN NAGELSMANN | 33 Jahre | Aktueller Arbeitgeber: RB Leipzig | Kommender Arbeitgeber: FC Bayern München © getty 7/37 Nagelsmann hievte Leipzig mit seiner Philosophie auf ein neues Level, etablierte die Sachsen in der Bundesliga-Spitze und wusste auch auf internationalem Parkett für Furore zu sorgen. 2020 ging es bis ins Champions-League-Halbfinale. © imago images 8/37 Schon in der Vergangenheit war der Youngster als künftiger Bayern-Trainer gehandelt worden, nach Flicks vorzeitigem Bayern-Aus ergab sich die Option nun schneller als erwartet. "Kurz und schmerzlos" seien die Verhandlungen vonstattengegangen, sagte er. © getty 9/37 Die Reaktion aus Leipzig ließ nicht lange auf sich warten: RB gab nur zwei Tage später die Verpflichtung von Jesse Marsch bekannt. Da er vom Lieblingstochterklub aus Salzburg kommt, dürften auch diese Gespräche "kurz und schmerzlos" verlaufen sein ... © imago images 10/37 JESSE MARSCH | 47 Jahre | Aktueller Arbeitgeber: Red Bull Salzburg | Kommender Arbeitgeber: RB Leipzig © GEPA 11/37 Der US-Amerikaner kennt das Red-Bull-Universum aus dem Effeff. Marsch begann 2015 bei den New York Red Bulls und fungierte 2018/19 als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei RB Leipzig, ehe er im Folgesommer in Salzburg anheuerte. © getty 12/37 In der Mozartstadt gewann er das Double und rückte somit in den Fokus einiger Bundesligisten. Den Zuschlag erhielt schließlich das sportliche Mutterschiff des Brausekonzerns. © getty 13/37 "Jesse kennt den Klub, die Stadt Leipzig und vor allem unsere Vereins- und Spielphilosophie", sagte RB-Boss Mintzlaff über den Neuen, während sich in Salzburg mit Matthias Jaissle (Foto) der nächste potenzielle RB-Leipzig-Trainer in Stellung bringt. © getty 14/37 OLIVER GLASNER | 46 Jahre | Aktueller Arbeitgeber: VfL Wolfsburg | Kommender Arbeitgeber: noch offen © getty 15/37 Nachdem Glasner die Mannschaft in seiner ersten Wolfsburg-Saison auf Platz sieben geführt hatte, folgte eine grandiose zweite Spielzeit. Derzeit auf Rang drei liegend, haben die Wölfe alle Chancen auf die Champions League. © getty 16/37 Natürlich blieb Glasners gute Arbeit bei der Konkurrenz nicht unbeobachtet. Mittlerweile ranken sich Gerüchte um einen Abgang des Übungsleiters, der eine Ausstiegsklausel von fünf Millionen Euro in seinem bis 2022 datierten Vertrag haben soll. © getty 17/37 Da sein Verhältnis zu Wolfsburg-Boss Schmadtke angekratzt sein soll, steht mittlerweile – unabhängig von einer Aktivierung der Klausel - sogar ein Rauswurf Glasners im Raum. Die Wölfe befinden sich laut Sport Bild in Gesprächen mit Mark van Bommel. © getty 18/37 ADI HÜTTER | 51 Jahre | Aktueller Arbeitgeber: Eintracht Frankfurt | Kommender Arbeitgeber: Borussia Mönchengladbach © getty 19/37 Ein weiterer Hauptdarsteller auf dem Trainerkarussell: Adi Hütter. Der Österreicher galt 2018 nach dem Pokal-Aus gegen Underdog Ulm als erster Rauswurf-Kandidat, schaffte jedoch einen beeindruckenden Turnaround mit seinem Team. © getty 20/37 Noch hat die SGE die Champions-League-Quali in der eigenen Hand. Seitdem bekannt ist, dass Hütter im Sommer in Mönchengladbach anheuert, schwächeln die Adlerträger allerdings. Bei den Fans sorgte sein Schritt darüber hinaus für Unmut. © getty 21/37 Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Coach noch nicht fündig geworden. Gehandelt wird neben Wolfsburgs Glasner unter anderem Ex-Leverkusen-Coach Roger Schmidt. Ajax-Trainer Erik ten Hag, ebenfalls begehrt, bleibt in Amsterdam. © getty 22/37 EDIN TERZIC | 38 Jahre | Aktueller Arbeitgeber: Borussia Dortmund | Kommender Arbeitgeber: noch offen © getty 23/37 Terzic übernahm die Borussia als Interimstrainer, nachdem Lucien Favre freigestellt worden war. Er brachte den BVB nach zwischenzeitlichen Problemen wieder einigermaßen in die Spur. © getty 24/37 In der Königsklasse verkaufte man sich teuer gegen City, zudem lebt der Traum vom Pokalsieg. In der Bundesliga bestehen noch Chancen auf die neuerliche Qualifikation für die Königsklasse. © getty 25/37 Eigentlich war geplant, dass Terzic nach Ankunft von Neu-Trainer Marco Rose zurück ins zweite Glied rückt, aktuell scheint aber ein Job als Cheftrainer an anderer Stelle nicht ausgeschlossen. Wolfsburg und Bremen sollen sich mit Terzic beschäftigen. © getty 26/37 MARCO ROSE | 44 Jahre | Aktueller Arbeitgeber: Borussia Mönchengladbach | Kommender Arbeitgeber: Borussia Dortmund © getty 27/37 Rose war einer der Hauptverantwortlichen für das Trainer-Stühlerücken. Schon im Dezember, kurz nach Favres BVB-Aus, war über ein Rose-Engagement bei den Schwarz-Gelben spekuliert worden. © getty 28/37 Mitte Februar war es offiziell: Rose macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wird ab Sommer die Borussia wechseln. Gladbach-Anhänger liefen Sturm gegen die Entscheidung, einige forderten einen sofortigen Rauswurf. © getty 29/37 Dazu kam es nicht, Rose führte Gladbach sportlich wieder in ruhigere Gewässer. Außerdem sorgte Hütters Zusage und die damit geklärte Zukunft für Entspannung am Niederrhein. © getty 30/37 HANNES WOLF | 40 Jahre | Aktueller Arbeitgeber: Bayer Leverkusen | Kommender Arbeitgeber: noch offen © getty 31/37 Leverkusen begeisterte in dieser Saison bis in den Dezember hinein unter Peter Bosz, im neuen Jahr reihte sich Debakel an Debakel. Das 0:3 in Berlin sorgte für das Aus des Niederländers. © getty 32/37 Wolf, der "leihweise" vom DFB unters Bayer-Kreuz wechselte, sollte die komplette Katastrophe abwenden. Er holte aus bislang fünf Spielen drei Siege, ohne das ganz große fußballerische Feuerwerk zu präsentieren. © getty 33/37 Es scheint nicht komplett ausgeschlossen, dass er eine längerfristige Chance bei Bayer bekommt – wahrscheinlicher ist jedoch eine Rückkehr zum Verband. In Leverkusen kursiert derweil der Name Gerardo Seoane (Bern), Erik ten Hag verlängerte bei Ajax. © getty 34/37 JOACHIM LÖW | 61 Jahre | Aktueller Arbeitgeber: Deutsche Nationalmannschaft | Kommender Arbeitgeber: noch offen © getty 35/37 WM-Held 2014, Gesicht des Russland-Desasters 2018: Schon vor knapp drei Jahren wurden Stimmen laut, die einen Rücktritt des Bundestrainers forderten. Löw blieb, drei verdiente Spieler mussten stattdessen gehen. © getty 36/37 Es folgten weitere schwache Auftritte, die im 0:6 in Spanien gipfelten. Löw erklärte Anfang März überraschend, nach der EM aufhören zu wollen. Mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land, habe er sich "nicht mehr als Trainer gesehen." © getty 37/37 Seit Löws Ankündigung ist der DFB auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer. Mit Abstand Top-Favorit auf den prestigeträchtigen Posten: Hansi Flick.

Joachim Löw - der Genießer, nicht das Arbeitstier

Gerade Jogi Löw ist aber in den vergangenen Jahren weniger als Arbeitstier aufgefallen, eher als Genießer, der im heimischen Freiburg auch gerne mal den Ball flach hält. Spätestens seit der WM-Pleite in Russland ist die Kritik immer lauter geworden am regelmäßigen Untertauchen des Bundestrainers von der Bildfläche.

"Löws notorisches Unsichtbarmachen grenzte zuletzt an unterlassene Hilfeleistung - der Nationalelf, dem Verband und übrigens auch sich selbst gegenüber", schrieb die Süddeutsche Zeitung Ende vergangenen Jahres über sein langes Schweigen nach dem 0:6-Debakel in Spanien.

Noch länger aus der Öffentlichkeit verschwunden war er in den Jahren zuvor bereits in der länderspielfreien Zeit von November bis März und vor allem nach Turnieren. Da hatte sich Löw mental und körperlich erschöpft von den knapp zwei Monaten intensivster täglicher Arbeit mit der Nationalelf meist mindestens genauso lange komplett zurückgezogen.

Joachim Löw: Job in der Bundesliga ist ausgeschlossen

Eine für ihn zwingend nötige Regenerationspause, auf die der Schwarzwälder auch diesmal nicht verzichten kann und will. Nach der EM brauche er "erstmal einen emotionalen Abstand", kündigte Löw an, was ohnehin jeder erwartet hatte, der ihn kennt. Ob er dann im siebten Lebensjahrzehnt tatsächlich nochmal ein Angebot von einem Spitzenklub erhält, bleibt abzuwarten.

Ein Job in der Bundesliga ist für Löw jedenfalls ausgeschlossen und in den Topligen würden eigentlich auch nur eine Handvoll Mannschaften seinem eigenen Anspruch gerecht. Bei West Ham, Valencia oder Bergamo auf der Bank kann man sich Löw eher nicht vorstellen, nicht nur wegen der Sprachbarrieren. Und selbst bei Real melden sich schon jetzt die Skeptiker zu Wort. Keine zwei Monate würde er sich bei Los Blancos halten, schrieb ein Kolumnist der Real-nahen Sportzeitung AS: "Hier würde er einen Tsunami erleiden, auf den er nicht vorbereitet ist."

Spricht man mit langjährigen Wegbegleitern, kristallisiert sich für Löws Zukunft ein etwas weniger stressiges Umfeld heraus. Am wahrscheinlichsten, sagt ein Insider, sei ein Job in der Türkei, wo er nach wie vor über einen exzellenten Ruf und dank seines Beraters Harun Arslan auch über hervorragende Kontakte verfügt.

Joachim Löw: Eher Basel als Bernabeu

Sowohl eine Rückkehr zu Fenerbahce Istanbul, wo er 1998/99 erfolgreich arbeitete und immer wieder gehandelt wird, als auch eine Tätigkeit als Nationalcoach des Landes sei sehr gut vorstellbar. Oder im Wortsinne die naheliegendste Variante: Nationaltrainer in der Schweiz.

Zu den Eidgenossen hat der einstige Profi nicht nur wegen der räumlichen Nähe zu seinem Heimatort Schönau eine besondere Beziehung: Dort beendete er seine Spieler- und begann seine Trainerkarriere und lernte laut eigener Aussage unter dem späteren Nationaltrainer Rolf Fringer die entscheidenden Grundlagen für seine Tätigkeit als Fußballlehrer.

Und Fringer, der ihn später als Co-Trainer mit zum VfB Stuttgart nahm, kann sich eine solche Lösung sehr gut vorstellen. Er glaube schon, erklärte der 64-Jährige letzten Monat, "dass Löw mit seiner Nähe zur Schweiz - und damit ist nicht nur sein Wohnort gemeint - durchaus geeignet wäre. Das ist in Zukunft absolut möglich und vielleicht ist bei ihm auch dieser Reiz vorhanden, der Schweiz etwas zurückzugeben, nachdem die Schweiz ihm beim Start in die Trainerkarriere auch viel gegeben hat".

Offensichtlich spricht also deutlich mehr für Basel als für Bernabeu.