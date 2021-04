Wer hat die meisten Clasicos gewonnen? Real Madrid vs. FC Barcelona: Bilanz, letzte Spiele, direkter Vergleich

Real Madrid und der FC Barcelona treffen heute im Clasico aufeinander. Doch welches der beiden Teams hat bislang mehr Clasicos gewonnen? Und wie gingen die letzten Spiele gegeneinander aus? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Real Madrid - FC Barcelona: Wann findet der Clasico statt?

Der Clasico steigt am heutigen Abend. Um 21.00 Uhr soll der Anstoß am heutigen Samstag, dem 10. April 2021, erfolgen. Das Spiel seht Ihr in Deutschland live auf DAZN.

Austragungsort der Begegnung ist das Estadio Alfredo di Stefano in Madrid. Zuschauer werden in der spanischen Hauptstadt allerdings keine zugelassen sein. Auch Spanien leidet nach wie vor unter der Coronapandemie.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Wer hat die meisten Clasicos gewonnen?

Im direkten Vergleich hat Real Madrid aktuell ganz knapp die Nase vorne. Auch mit einem Sieg im direkten Duell am heutigen Abend könnten die Katalanen nicht mit den Madrilenen gleichziehen.

Im direkten Vergleich hat Real bisher 77 Siege verzeichnen können, Barca steht bei nur 75 Erfolgen. 39 Duelle gingen unentschieden aus.

Auch in der Primera Division und in der Champions League hat Real die Nase im direkten Vergleich vorne. Einzig im Copa del Rey spricht die Bilanz für Barcelona - allerdings trafen die beiden Erzrivalen dort auch erst zweimal aufeinander.

Real Madrid gegen FC Barcelona: Die direkte Bilanz im Überblick

Wettbewerb Siege Real Remis Siege Barca TD Spiele Gesamt 77 39 75 305:303 191 Primera Division 74 35 72 291:289 181 Champions League 3 3 2 13:10 8 Copa del Rey 0 1 1 1:4 2

Real Madrid - FC Barcelona: Die letzten Spiele

Nachdem Lionel Messi und Co. vor einigen Jahren in der direkten Bilanz zunächst mit Madrid gleichgezogen waren, holten sich die Madrilenen die Clasico-Krone in den letzten Jahren wieder zurück.

Die letzten beiden Clasicos gingen beide an Real Madrid. Im vergangenen Jahr setzten sich die Königlichen sowohl in Barcelona als auch zuhause durch. Zuvor hatte Madrid neun Clasicos in Folge nicht gegen Barcelona gewinnen können.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Die letzten Clasicos im Überblick

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 24.10.2020 Primera Division FC Barcelona Real Madrid 1:3 01.03.2020 Primera Division Real Madrid FC Barcelona 2:0 18.12.2019 Primera Division FC Barcelona Real Madrid 0:0 02.03.2019 Primera Division Real Madrid FC Barcelona 0:1 27.02.2019 Copa del Rey Real Madrid FC Barcelona 0:3 06.02.2019 Copa del Rey FC Barcelona Real Madrid 1:1 28.10.2018 Primera Division FC Barcelona Real Madrid 5:1 06.05.2018 Primera Division FC Barcelona Real Madrid 2:2 23.12.2017 Primera Division Real Madrid FC Barcelona 0:3 23.04.2017 Primera Division Real Madrid FC Barcelona 2:3

Real Madrid gegen FC Barcelona: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Mit einem Sieg im Clasico könnte Real Madrid in der Tabelle am Erzrivalen vorbeiziehen. Die Katalanen wiederum könnten mit einem Sieg die Tabellenspitze erobern - sofern Atletico Madrid am 30. Spieltag keinen Dreier einfährt.