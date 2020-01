Spanischer Supercup: FC Valencia gegen Real Madrid heute im LIVE-TICKER

Im Halbfinale des spanischen Supercups treffen heute Abend der FC Valencia und Real Madrid in Saudi-Arabien aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Valencia - Real Madrid: Spanischer Supercup heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Statt des aus Deutschland bekannten Duells zwischen dem Meister und Pokalsieger nehmen am diesjährigen Final-Four-Turnier auch der Vizemeister und der Pokalfinalist teil.

Vor Beginn: Nachdem bereits im Vorjahr zum Unmut vieler Fans das Turnier in Marokko stattfand, ändert sich dieses Mal neben dem Austragungsort auch die Teilnehmerzahl.

Vor Beginn: Ab 20 Uhr rollt der Ball im saudi-arabischen Dschidda, wo alle Spiele des Wettbewerbs erstmals ausgetragen werden.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Auftaktspiels des spanischen Supercups zwischen dem FC Valencia und Real Madrid.

Spanischer Supercup: Valencia gegen Real live im TV und Livestream?

Der spanische Supercup ist in Deutschland weder im TV noch im Livestream. Grund dafür ist die umstrittene Austragung in Saudi-Arabien, das aufgrund der dortigen Menschenrechtslage in der Kritik steht.

"Wir glauben, dass wir nicht für die Rechte auf einen Supercup bieten dürfen, der in einem Land ausgetragen wird, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden", sagte ein Sprecher des spanischen TV-Senders TVE.

Supercup 2020: Der Spielplan mit Valencia, Real, Barca und Atletico

Im zweiten Halbfinale treffen morgen der FC Barcelona und Atletico Madrid aufeinander, am 12. Januar steigt das Endspiel.