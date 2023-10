"Zum Glück wollte er zu PSG": Napoli-Boss stichelt gegen Luis Enrique

Aurelio De Laurentiis, Präsident des italienischen Meisters Napoli, hat über seine Trainer-Entscheidung im Sommer gesprochen und dabei gegen Luis Enrique, den aktuellen Coach von Paris Saint-Germain, ausgeteilt.

"Ich kann verraten, dass ich Luis Enrique im Juni angerufen habe. Aber zum Glück wollte er zu Paris Saint-Germain gehen", sagte De Laurentiis bei einer Rede an der LUISS-Universität in Rom. "Schauen Sie sich seine Ergebnisse bei PSG an!", fügte er hinzu.

PSG kann unter Luis Enrique noch nicht überzeugen

Paris Saint-Germain hat mit dem neuen Trainer Luis Enrique einen schwächeren Saisonstart in der Ligue 1 hingelegt: Nach acht Spieltagen hat PSG nur vier Partien gewonnen und belegt in der Tabelle den dritten Platz. In der Champions League kassierte das Team zuletzt eine 1:4-Niederlage in Newcastle.

Napoli trennte sich im Sommer von Meistertrainer Luciano Spalletti. Klub-Präsident De Laurentiis entschied sich für Rudi Garcia als Nachfolger.