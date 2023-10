Serie A - Victor Osimhen mit öffentlichem Statement: "Uns wird nichts auseinanderbringen"

Victor Osimhen, Stürmer der SSC Napoli, hat in einem Statement bei Instagram seine Liebe zum Klub und der Stadt aus Süditalien bekräftigt.

Während des Spiels gegen Bologna hatte Napolis TikTok-Kanal ein Video veröffentlicht, in dem sich über Osimhens verschossenen Elfmeter lustig gemacht wurde.

Daraufhin kündigte Roberto Calenda, der Berater des Angreifers, an, rechtliche Schritte gegen den Verein wegen der Rufschädigung einzuleiten. Osimhen selbst löschte auf Instagram alle Bilder mit Napoli-Bezug.

In seinem Heimatland Nigeria befassten sich sogar offizielle Stellen mit dem Fall, der Botschafter in Italien schaltete sich ebenfalls ein.

"Dass ich 2020 nach Neapel gegangen bin, war eine tolle Entscheidung. Die Neapolitaner haben mir bislang viel Liebe geschenkt. Uns wird nichts auseinanderbringen. Die Leidenschaft der Neapolitaner bringt mich dazu, immer alles zu geben. Meine Liebe für das Wappen ist ungebrochen, ich trage das Trikot mit Stolz", teilte Osimhen mit.

© Instagram

"Ich weiß es zu schätzen, dass die Nigerianer und alle anderen mich unterstützen und mich kontaktieren. Vielen Dank dafür, ich werde auf ewig dafür dankbar sein", ergänzte er.

"Lasst uns weiterhin für Einigkeit, Respekt und gegenseitiges Verständnis stehen", schrieb Osimhen, bevor er mit "FORZA NAPOLI SEMPRE" abschloss.

Osimhen schoss Napoli in der vergangenen Saison überraschend zum Titel und legt in der aktuellen Spielzeit mit fünf Toren in sieben Serie-A-Partien erneut starke Zahlen auf.