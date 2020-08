Weston McKennie wechselt vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin

Weston McKennie (22) wechselt vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin. Das gab der italienische Serienmeister am Samstagabend bekannt. Der US-Amerikaner kommt zunächst per Leihe bis 2021 nach Turin.

Der Vertrag beinhaltet sowohl eine Kaufoption als auch eine Kaufpflicht, sollte McKennie bestimmte sportliche Ziele erreichen. In beiden Fällen beträgt die Ablösesumme 18,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von bis zu sieben Millionen Euro. Schalke kassiert bereits jetzt eine Leihgebühr von 4,5 Millionen Euro. Sein Vertrag bei Schalke läuft bis 2024.

"Die Übereinkunft mit Juventus Turin ist nach Gesprächen mit verschiedenen Vereinen die wirtschaftlich sinnvollste für Schalke und die sportliche attraktivste für Weston", erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider den Transfer. "Natürlich ist die Entscheidung, einen talentierten Spieler wie Weston abzugeben, auch ein Stück weit der wirtschaftlichen Situation unseres Clubs geschuldet. Wir bedanken uns bei Weston für seine herausragenden Leistungen und wünschen ihm für seine Zeit bei Juventus alles Gute und viel Erfolg."

Bereits am Freitag absolvierte McKennie den Medizincheck in Turin, absolvierte seine erste Trainingseinheit mit dem neuen Team und gab erste Autogramme. Die Vertragsunterzeichnung verzögerte sich laut Gazzetta dello Sport jedoch, da noch einige Dokumente fehlten.

"Man wächst auf, schaut diesen Spielern zu, vergöttert sie und spielt mit ihnen in Videospielen. Und jetzt kann ich sagen, dass sie meine Teamkollegen sind, das ist definitiv ein wahrgewordener Traum", sagte McKennie in seinem ersten Interview als Juventus-Spieler.

McKennie wechselte 2016 von der Dallas Academy in die U19 des FC Schalke und schaffte nach einem Jahr in der A-Junioren Bundesliga West den Sprung zu den Schalker Profis. Im Mai 2017 feierte McKennie im Alter von 18 Jahren sein Bundesliga-Debüt für die Knappen. In 91 Pflichtspielen für die Profis schoss der Mittelfeld-Allrounder fünf Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Weston McKennie im Steckbrief