PSG - Rassismusvorwürfe: Christophe Galtier "bestreitet dies mit aller Entschiedenheit"

Der PSG-Trainer bestreitet die Rassismusvorwürfe, die Julien Fournier, der ehemalige Sportdirektor von Nizza, in einer E-Mail gegen ihn erhoben hat.

Jede Woche hat ihren eigenen Fall. PSG erlebt eine turbulente Saison, sowohl auf dem Spielfeld als auch hinter den Kulissen. Und dieses Mal ist Christophe Galtier das Ziel. Der Grund für die neuen Turbulenzen ist eine E-Mail, die Julien Fournier, der ehemalige Sportdirektor von Nizza, an Dave Brailsford, den Exekutivdirektor von Ineos, dem Mehrheitsaktionär des Vereins von der Côte d'Azur, geschickt haben soll.

Aufgedeckt von Romain Molina, Autor von investigativen Büchern und Biografien, und RMC Sport, berichtet die angebliche E-Mail über Tatsachen und Äußerungen, die Christophe Galtier und seinem Sohn John Valovic-Galtier, der auch sein Berater ist, zugeschrieben werden.

Laut dem Verfasser der E-Mail soll der aktuelle Trainer von Paris Saint-Germain mehrere rassistische Äußerungen von sich gegeben haben. In einer Erklärung, die er an die französische Nachrichtenagentur AFP schickte, bestritt er diese Worte "mit aller Entschiedenheit". Er erklärte, dass er "mit Erstaunen die beleidigenden und verleumderischen Äußerungen zur Kenntnis genommen" habe, die Julien Fournier in einem internen Schreiben, das am Dienstag von mehreren Medien verbreitet wurde, wiedergegeben hatte. Die Führung des französischen Meisters möchte offiziell keine Ermittlungen in dieser Angelegenheit anstellen, könnte aber auf mögliche Fakten reagieren, die diese Behauptungen bestätigen.

Galtier wollte Yilmaz in Nizza haben

In dem Dokument, das SPOX und GOAL einsehen konnte, berichtet er von einem Treffen am 9. August, bei dem der Trainer gesagt haben soll, "dass wir nicht so viele Schwarze und Muslime in der Mannschaft haben können". "Er sagte mir: 'Gestern Abend war ich im Restaurant und alle sind auf mich losgegangen und haben gesagt, dass wir eine Mannschaft aus Schwarzen haben', und fügte hinzu: 'Julien, du musst erkennen, in welcher Stadt wir sind, wir sind in der Stadt von Jacques Médecin (Anm. d. Red.: ehemaliger Bürgermeister von Nizza), und unsere Mannschaft entspricht nicht dem, was die Leute wollen, genauso wenig wie sie mir entspricht.'"

Diese Aussagen werden vom Galtier-Clan ausdrücklich dementiert. Er bestreitet zwar nicht, dass ein Treffen stattgefunden hat, erinnert sich aber daran, dass es vor allem darum ging, über nicht eingehaltene Rekrutierungsversprechen für wichtige Spieler zu sprechen, aber auch über die Ankunft eines Stürmers, wobei Galtier zwei Wunschspieler hatte: Edinson Cavani oder Burak Yilmaz, mit dem er bei LOSC zusammengearbeitet hatte.

Während Julien Fournier noch kein Dementi bezüglich der Echtheit dieser E-Mail abgegeben hat, erwähnt das Dokument weitere mögliche Vorbehalte gegenüber Spielern muslimischen Glaubens bei einem Treffen zur Vorbereitung des nächsten Sommertransferfensters. "Als ich ihm diese Frage stellte, berichtete er mir von seinem Willen, die Mannschaft grundlegend zu verändern, indem er einige sportliche Argumente anführte, aber auch klarstellte, dass er die Anzahl der muslimischen Spieler auf ein Minimum beschränken und insbesondere Todibo, Atal, Boudaoui, Gouiri, Lemina... gehen lassen wollte", soll Fournier in der Mail behauptet haben. Diese Aussagen werden vom Galtier-Clan natürlich zurückgewiesen.

© getty In Frankreich sind Rassismusvorwürfe gegen PSG-Coach Christophe Galtier aufgekommen.

Die Fälle Ozan Kabak und Bilal Brahimi werden angesprochen

Zwei weitere angebliche Episoden ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Der Wunsch von Julien Fournier, den türkischen Verteidiger Ozan Kabak zu verpflichten, der unter anderem bei Liverpool und Schalke war und heute bei Hoffenheim spielt, soll auf Galtiers Ablehnung gestoßen sein. "Er hat mir geantwortet, dass dieser Spieler als Türke ein Muslim sei und er ihn daher nicht wolle", soll der ehemalige Trainer von Nizza geschrieben haben. Galtier wies dies zurück und erinnerte daran, dass er zu Beginn der Saison den ebenfalls türkischen und muslimischen Spieler Burak Yilmaz holen wollte.

Schließlich berichtet die E-Mail, dass Bilal Brahimi möglicherweise vor einem Spiel von der Gruppe ausgeschlossen wurde, weil er den Ramadan befolgte. Der junge Stürmer kam in der Winterpause und stand im Mittelpunkt der Spannungen zwischen Galtier und Fournier, während ersterer einen erfahreneren Außenbahnspieler wollte und nicht verstand, warum der Sportdirektor fast zehn Millionen Euro für einen Spieler ausgab, der nur dreimal (von neun absolvierten Spielen) in der Startelf von Angers stand. Laut dem Umfeld des Galtiers sei der Stürmer nicht deshalb aussortiert worden, weil er wegen des Ramadan fastete, sondern vor allem wegen seines Verhaltens und seiner wiederholten Verspätungen.