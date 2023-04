"Werden ihn im Krankenwagen wegfahren": Gegenspieler droht PSG-Superstar Kylian Mbappé

Facundo Medina von RC Lens hat PSG-Stürmer Kylian Mbappé gedroht, dass er den Stürmer im vorentscheiden Spiel um die französische Meisterschaft am kommenden Samstag hart angehen wird. Das kündigte der argentinische Abwehrspieler in einem Interview auf dem YouTube-Kanal von Son Aviones an.

"Wenn Mbappé an mir vorbeikommt, werden sie ihn mit einem Krankenwagen wegfahren", scherzte Medina auf die Frage, was er tun würde, wenn der PSG-Torjäger während des Spiels an ihm vorbeiziehen würde.

Besser will der 23-Jährige dagegen seinen Landsmann Lionel Messi behandeln. "Wenn Messi an mir vorbeikommt, werde ich ihn am Trikot packen oder umarmen. Gib mir eine Umarmung für den WM-Titel!", sagte er.

Nach 30 Saisonspielen liegt PSG in der Ligue 1 mit 69 Punkten sechs Zähler vor RC Lens. Nach den beiden Niederlagen gegen Stade Rennes und Olympique Lyon haben die Pariser dem Verfolger mehr als nur einen Hauch einer Titelchance gelassen. Der Abstand könnte bei einer PSG-Niederlage auf drei Punkte schrumpfen.