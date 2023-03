Paris Saint-Germain: Neymar will wohl bleiben - sogar Karriereende bei PSG möglich?

Entgegen vieler anderslautender Gerüchte beabsichtigt Superstar Neymar offenbar, seine Karriere bei Paris Saint-Germain fortzusetzen. Das berichtet The Athletic. Demnach sei es sogar nicht ausgeschlossen, dass der 31-jährige Brasilianer seine Laufbahn bei PSG beendet.

Was wurde in den vergangenen Wochen nicht alles über die sportliche Zukunft von Neymar spekuliert. Eine Rückkehr zum FC Barcelona ist immer wieder Thema, ebenso wie ein Wechsel zum FC Chelsea oder zu einem anderen Premier-League-Verein.

Dem Bericht von The Athletic zufolge plant Neymar seine Zukunft aktuell aber weiter bei PSG - mit dem Ziel, den langersehnten Gewinn der Champions League in die Realität umzusetzen. In seinen bisherigen knapp sechs Jahren in Paris blieb ihm das verwehrt.

Neymar absolvierte in dieser Saison 29 Pflichtspiele für PSG. Dabei erzielte er 18 Tore und lieferte 16 Assists. Sein Vertrag an der Seine läuft noch bis 2025. Momentan kann der Offensivspieler nicht spielen, das er wegen einer Verletzung am Sprunggelenk ausfällt - höchstwahrscheinlich für den gesamten weiteren Saisonverlauf.