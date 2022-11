Inter Miami offenbar kurz vor Einigung mit PSG-Star Lionel Messi

Wo spielt Lionel Messi ab dem Sommer 2023? Offenbar wird diese Frage bald beantwortet, denn Lionel Messi soll kurz vor einer Einigung stehen.

Der Vertrag von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer 2023 aus und nun ist offenbar klar, wohin es den mehrfachen Weltfußballer zieht: Nach Informationen von The Times steht der Argentinier kurz vor einer Einigung mit dem MLS-Klub Inter Miami.

Neben Inter Miami hatte auch der FC Barcelona auf eine Rückkehr des verlorenen Sohnes spekuliert. Auch Paris Saint-Germain hofft, dass der 35-Jährige noch eine dritte Saison in der französischen Hauptstadt dranhängt. Miami, der Klub von David Beckham, will Messi offenbar zum bestbezahlten Spieler der MLS-Geschichte machen.

Der Angreifer verweilt momentan mit der argentinischen Nationalmannschaft in Katar und kämpft um den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Eine Entscheidung über seine Zukunft will Messi wohl erst nach der WM treffen.

Lionel Messi befindet sich in dieser Saison in bestechender Form und erzielte wettbewerbsübergreifend in 22 Spielen 14 Tore und legte 17 Treffer auf.