PSG: Mauricio Pochettino hetzt erneut gegen Ex-Klub Paris Saint-Germain

Der ehemalige PSG-Trainer Mauricio Pochettino hat sich nach seiner Entlassung im Juli 2022 nun erneut über seinen Ex-Klub aus Paris geäußert. Dabei hagelte es harte Kritik am Tabellenersten der Ligue 1.

"Ist Paris Saint-Germain der undankbarste Klub der Welt?", wurde Mauricio Pochettino in einem Interview mit Radio Marca gefragt. "Das stimmt", antwortete der Argentinier, "dort unterschätzt jeder die Arbeit eines Trainers." Dabei liege vor allem Misserfolg am Trainer. Erfolge und Siege würden bei PSG vor allem auf individuelles Talent zurückgeführt, erklärte der Ex-Coach.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma - die Namen der Stars bei PSG sind grenzenlos. Die vielen Egos im Verein seien schwierig, in einem Team unterzubringen. Pochettino: "Wir hatten alleine neun oder zehn Spieler, die zuvor Kapitäne anderer Mannschaften waren."

"Es wurde ein Team-Klub-Modell kreiert. Es war eine sehr schwierige Herausforderung, dieses Modell zu vervollständigen. All diese Persönlichkeiten, mit all ihren Talenten in einem Team - das gab es nur in Paris", erklärte Pochettino. Doch um diese Modelle zu bewerkstelligen, forderte der Argentinier mehr Zeit. Verletzungen, Nationalmannschaftsabstellungen und neue Umgebunden würden die Anpassung bei PSG erschweren.

Pochettino hatte im Dezember 2020 bei PSG für Thomas Tuchel übernommen. Trotz guter Ergebnisse scheiterte er knapp daran, Paris auf Platz eins zu führen (ein Punkt Rückstand auf LOSC Lille). In seiner zweiten Saison 2021/22 eroberte er mit deutlichem Abstand den ersten Platz, scheiterte aber im Champions-League-Achtelfinale an Real Madrid. Daraufhin wurde er im Sommer 2022 bei PSG entlassen. Mittlerweile trainiert Christophe Galtier den Starklub.