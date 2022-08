PSG: Lionel Messi schützt jungen Fan vor Sicherheitskräften - und macht Selfie mit ihm

Erst gewann Paris Saint-Germain nach einem bemerkenswerten Auftritt den französischen Supercup, anschließend machte Lionel Messi einem jungen Fan eine große Freude.

Als der Junge zu Messi auf den Platz lief, wurde er gleich von den Sicherheitskräften abgedrängt. Dabei packten die Securitys den Jungen und begannen, ihn von Messi wegzuziehen.

Der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner nahm dies wahr, ging zu dem Jungen hin und wies die Sicherheitskräfte darauf hin, den Fan loszulassen. Dieser musste dann vorerst nicht wieder auf die Ränge. Anschließend machte Messi ein Selfie mit dem jungen Anhänger - und vergoldete ihm somit den Tag.

Zuvor gewann Paris Saint-Germain den französischen Supercup. Mit 4:0 siegte der französische Meister über den FC Nantes, wobei Messi mit einer starken Leistung auffiel und gleich das 1:0 erzielte.

Zu der kuriosen Szene zwischen dem jungen Fan und Messi kam es nach der Pokalübergabe. Der 35-jährige Argentinier war dort gerade auf dem Weg in Richtung Katakomben des Bloomfield-Stadions in Tel Aviv. Am Ende konnten sich alle glücklich schätzen - Messi aufgrund seiner Leistung und der Junge wegen einer unvergesslichen Aktion.